A Rennes, Solidarité Bretagne Ukraine propose désormais des cours de français aux réfugiés ukrainiens

Alors que la guerre en Ukraine dure depuis plus de trois mois maintenant, à Rennes, les réfugiés peuvent compter sur l'aide de l'association Solidarité Bretagne Ukraine.

Cela fait déjà plus de 100 jours que les Russes ont lancé une offensive en Ukraine. 100 000 Ukrainiens ont trouvé refuge en France, dont 3000 en Bretagne selon les derniers chiffres publiés par la Préfecture. Des réfugiés qui peuvent compter sur le soutien de plusieurs associations et notamment à Rennes de "Solidarité Bretagne Ukraine". Sa vice-présidente Ivanna Baron était l'invitée de France Bleu Armorique ce mardi matin.

France Bleu Armorique : "Avez-vous des proches qui sont restés en Ukraine et dont vous pouvez avoir des nouvelles?"

Ivanna Baron : "Tous mes proches sont en Ukraine, ma famille, mes amis d'enfance. Tout le monde est en Ukraine. Ils sont à l'ouest du pays, donc c'est plutôt calme, on va dire, chez eux. Mais tous mes amis d'enfance sont sur le front. Donc je reçois des messages et pour l'instant, ils me disent que ça va. On est en train de combattre l'ennemi, protéger notre territoire. J'attends tous les soirs d'avoir de leurs nouvelles".

FBA : "Et le moral?"

Ivanna Baron : "Ce n'est pas facile pour moi, parce que je suis loin et que je ne peux pas être là pour les aider. Mais dans la ville, les gens se mobilisent, ils travaillent, ils cherchent à s'occuper, ils s'occupent de leur potager, ils se préparent pour l'hiver".

FBA : "Alors vous ne pouvez pas aider là bas, mais vous aidez ici. Vous êtes la vice-présidente de l'association Solidarité Bretagne Ukraine. Quelles aides justement vous apportez à vos compatriotes qui sont arrivés en Bretagne et notamment à Rennes?"

Ivanna Baron : "Alors, dans un premier temps, on a mis en place des interprètes, de traducteurs à la préfecture pour aider à les accueillir d'une façon rapide, pour améliorer la communication entre les instances (les autorités) et les Ukrainiens. Ensuite, dans l'association, nous avons mis en place une permanence juridique pour aider les gens avec leurs démarches juridiques. Maintenant il y a aussi une permanence administrative qui va démarrer cette semaine. Car les gens commencent à avoir des questionnements sur comment faire des études, sur comment avoir un téléphone portable et de petites choses comme ça. Donc on va les accompagner. Et puis surtout, on cherche à les rendre autonomes le plus vite possible".

FBA : "Et cela passe par la langue, notamment les cours de français que vous proposez aussi désormais..."

Ivanna Baron : "Oui, on a écouté les besoins des Ukrainiens qui sont arrivés. La première chose, c'est d'apprendre le français et d'aller travailler pour être indépendant. Et donc on est parti sur ce besoin là. Et il y a déjà des personnes qui ont suivi des cours. On est en train de chercher les financements pour pouvoir mettre en place des cours de français avec un professionnel de FLE (français langue étrangère), justement pour accélérer les choses pendant l'été, pour qu'en septembre ils puissent rentrer dans le monde de travail. Il y a aussi du bénévolat pour leur faire apprendre les 100 phrases les plus répandues en français, des petites choses comme ça".

FBA : "Et dans quel état d'esprit sont ces Ukrainiens qui sont arrivés en Bretagne, notamment à Rennes? Ils pensaient rester quelques semaines et là, cela pourrait durer plusieurs mois encore".

Ivanna Baron : "Oui, il y a beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à défaire leurs bagages et c'était difficile pour eux. Et il y en a pas mal qui sont retournés dans le pays, dont ma belle sœur et mes deux nièces. J'ai aussi discuté avec une femme il y a deux jours, qui repartait en Ukraine. Je connais déjà six personnes qui sont retournées en Ukraine. Ils préfèrent être chez eux et ça, c'est important. Ils ont vu que la guerre dure et et là, ils veulent reprendre leur vie.

FBA : "De quoi a besoin actuellement votre association Solidarité Bretagne Ukraine?"

Ivanna Baron : "Alors aujourd'hui, principalement, on cherche un local sur Rennes pour pouvoir justement en faire un "café repère" dans le centre. On a aussi besoin de quelques dons financiers parce qu'on est en train de monter un projet de bibliothèque ukrainienne à Rennes. Pour nous, la culture, c'est très important dans le sens où ça fait vraiment barrage à la barbarie. Et justement, pour aider à apporter un soutien psychologique aux personnes qui sont arrivées".