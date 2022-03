À Saint-Laurent-de-Cerdans, grand mouvement de solidarité pour accueillir des réfugiés ukrainiens

Depuis plus de dix jours, une dizaine d'Ukrainiens sont installés à Saint-Laurent-de-Cerdans (Pyrénées-Orientales), à l'initiative d'une habitante engagée. C'est la commune toute entière qui a fait preuve d'une grande solidarité pour les accueillir du mieux possible.

Depuis plus de dix jours, onze ukrainiens, dont cinq enfants, sont installés dans la petite maison d'Annie Calls, à Saint-Laurent-de-Cerdans. Cette Perpignanaise possède une résidence secondaire dans la commune, qu'elle a mise à disposition de ces réfugiés. Elle les connaît depuis plusieurs années : "Chaque année, on accueillait des enfants de la région de Tchernobyl dans des familles d'accueil. Et c'est pour ça que, quand on a vu qu'il y avait ces événements, on leur a conseillé de venir nous rejoindre", explique Annie. Elle reconnaît ne pas avoir réfléchi quand elle leur a proposé de venir : "C'est vrai que sur le coup, j'ai dit "Venez, venez, venez". Après, je ne vous cache pas que j'ai commencé à réaliser. Mais sur le coup, ils étaient en danger et il fallait qu'ils viennent."

"C'est le rôle d'un élu" - Louis Caseilles, maire de Saint-Laurent-de-Cerdans

Une fois que la décision a été prise, Annie Calls a prévenu le maire de Saint-Laurent-de-Cerdans, qui a toute de suite pris les choses en main. "La mairie va accueillir les enfants à l'école, ils pourront aller à la cantine gratuitement. La mairie m'a aussi fourni des radiateurs électriques et ils nous font cadeau de l'électricité", reconnaît la retraitée. Un accompagnement tout à fait logique pour le maire, Louis Caseilles : "C'est le rôle d'un élu. On n'est pas dans des problèmes de politique politicienne. Le rôle de l'élu, c'est d'être à l'écoute de la population, à l'écoute des réfugiés ukrainiens pour adoucir un peu leur peine."

Le maire s'engage à leur trouver des emplois

Et au-delà de la mairie, c'est aussi toute la commune qui s'est mobilisée pour accueillir au mieux ces réfugiés. Des commerçants ont offert de la nourriture, des habitants ont ramené des vêtements, des jouets pour les enfants. "Ici, tout va bien, on remercie tout le monde", confie Taïssa, qui est ici avec sa belle-sœur et leurs enfants, "C'est très bien pour les enfants, il n'y a plus de peur. Et si les enfants vont bien, on va bien". Taïssa est originaire d'une ville en périphérie de Kiev, très régulièrement bombardée par l'armée russe.

Le maire de la commune s'est aussi engagé à trouver des solutions d'hébergement plus pérennes à ces familles, et à proposer des emplois à ces réfugiés.