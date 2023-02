A Strasbourg, cérémonies et manifestation pour marquer la première année d'invasion russe en Ukraine

Plus de 400 personnes se sont rassemblées sur la place du château à Strasbourg

Ils étaient plus de 250. 250 Ukrainiens, et représentants du conseil de l'Europe ce vendredi matin à Strasbourg. Pour une cérémonie solennelle, un an après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie.

ⓘ Publicité

Dans la foule, il y avait Anastasia arrivée avant la guerre en Ukraine à Strasbourg, mais qui reste très marquée. "La vie s'est arrêtée l'an dernier pour tous les Ukrainiens l'an dernier le 24 février 2022. C'est difficile, compliqué, difficile à expliquer avec les mots. Dans mon entourage il y a peut être tous mes amis qui ont perdu quelqu'un. Donc cela concerne tout le monde. Je ne vois pas de solution pour l'instant. J'ai du mal à imaginer que la guerre continue" dit la jeune femme.

Des membres de l'association PromoUkraïna devant le conseil de l'Europ © Radio France - France Bleu Alsace

A la tribune, pourtant, la secrétaire générale du conseil de l'Europe Marija Pejčinović Burić assure une fois encore l'Ukraine de son soutien : "Notre détermination est absolue. Et notre solidarité garantie" dit-elle.

Rassemblement dans le centre ville

L'hymne ukrainien a finalement retenti. Avec dans la foule beaucoup de larmes. Celles de Iouri, un retraité ukrainien parti de Kiev dans les premiers jours de la guerre, et qui ne souhaite qu'une chose : "rentrer à la maison". Alors à quoi a-t-il pensé pendant l'hymne ukrainien ? "A la victoire" glisse-t-il.

Un peu plus tard dans l'après-midi, des Ukrainiens se sont rassemblés sur la place du château, sous la pluie, devant la cathédrale de Strasbourg en signe de soutien à leur pays. Ils étaient plus de 400. Les représentants du Parlement européen, du conseil de l'Europe, de l'association PromoUkraïna ou encore de la ville de Strasbourg ont pris la parole.