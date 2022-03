A Strasbourg, des réfugiés ukrainiens commencent à apprendre le français

Plus de 30.000 réfugiés ukrainiens sont arrivés en France depuis le début de la guerre en Ukraine. Parmi eux, plus de 2.000 sont établis en Alsace. Certains sont donc là depuis près d'un mois. Alors en attendant de pouvoir un jour rentrer chez eux, quand la guerre cessera, beaucoup décident d'apprendre le français.

Dans la salle de la collectivité européenne d'Alsace, ce jour-là, une quinzaine d'élèves sont présents. A 95% des femmes. Pour écouter les cours de Dana, une professeur de français de Kiev. Une réfugiée, elle aussi, qui a décidé de donner de son temps. "On a déménagé à cause de la guerre. A Kiev, c'était chaud. On a pris ma sœur et sa petite fille, on est partis en France pour ne pas mettre les enfants en danger" dit cette femme mariée à un Français.

Alors, pendant plusieurs heures, devant son tableau blanc, elle apprend aux réfugiées à compter et dire quelques mots en français ."La plupart ne parlent ni français ni anglais. C'est un peu dur, parce que c'est le niveau débutant débutant" explique-t-elle.

"Elles veulent toutes apprendre pour communiquer dans la vie quotidienne, et puis pourquoi pas pour trouver du travail, s'intégrer et vivre dignement" dit Dana.

Parmi les stagiaires, il y a Ioulia. Cette maman est arrivée à Strasbourg il y a une semaine avec son fils de 10 ans, Timour, après avoir fui sa ville de Kharkiv. "Là bas, c'est vraiment terrible. La ville n'existe quasiment plus. Il ne reste que quelques quartiers" murmure-t-elle. "J'étais dans la police ukrainienne. J'ai dû démissionner pour venir ici. Mais j'ai aussi une formation en médecine. Alors je voudrais l'utiliser. Je ne veux pas revenir en Ukraine avec mon fils, c'est trop dangereux. On l'inscrit donc ici à l'école, mais le processus est long" explique la jeune femme.

Des cours de français auront lieu désormais presque tous les matins pour les réfugiés ukrainiens à Strasbourg.