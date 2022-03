A Toulouse, un gymnase mis à disposition pour l'accueil d'urgence des réfugiés ukrainiens

Comment s'organise l'accueil des réfugiés ukrainiens à Toulouse ? L'invasion russe a débuté il y a trois semaines. Plus de trois millions de personnes ont fui le pays. Certains réfugiés sont arrivés en France : 13.500 selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. A Toulouse, un gymnase est réquisitionné depuis le jeudi 10 mars pour l'accueil d'urgence. Environ 120 Ukrainiens ont séjourné dans cet espace aménagé pour l'occasion.

Un accueil très temporaire

Une cinquantaine de lits de camp ont été disposés dans le gymnase. Des cloisons mobiles ont été mises en place pour recréer un peu d'intimité. Des bénévoles de la Croix-Rouge et de l'Ordre de Malte distribuent des repas. Il y a de grandes tables, des chaises et des jouets pour les enfants. La mairie a installé un accès au wi-fi pour permettre aux réfugiés de prendre des nouvelles des proches restés au pays ou qui ont fui à l'étranger.

Le but de ce gymnase est de proposer un accueil très temporaire selon Sacha Briand, l'adjoint au maire de Toulouse en charge des finances et de l'aide à l'Ukraine : "Nous n'avons pratiquement aucune information sur le nombre de personnes susceptibles d'arriver en train, ni sur celles qui viennent par leurs propres moyens : certains sont venus d'Ukraine en voiture. Nous sommes donc informés au dernier moment. Si trente personnes arrivent à la gare à 22 heures, nous ne pouvons pas appeler les particuliers qui se sont proposés pour leur demander si on peut les emmener chez eux. Ce gymnase vise donc à être capable d'accueillir au dernier moment, très rapidement, quand on n'a pas le temps de trouver une d'autres solutions pour orienter ensuite vers le dispositif qui a été mis en place avec les différents partenaires et notamment avec l'Etat."

Des réfugiés rapidement orientés vers des structures plus adaptées

Dans un second temps, les réfugiés sont orientés vers des structures d'hébergement plus confortables, qui peuvent accueillir des familles. Ces lieux ont été mis à la disposition de l’Etat par la ville de Toulouse et par Toulouse Métropole et seront gérés par des associations partenaires. Il y en a quatre à Toulouse et dans l'agglomération. Ces structures peuvent proposer jusqu'à 130 places.

C'est seulement après que les réfugiés sont orientés vers les particuliers qui ont fait des propositions d'hébergement : la mairie en a retenu plus de 700 qui permettront d'accueillir 1200 personnes. Des choix ont été opérés, selon Sacha Briand : "il fallait respecter un minimum de conditions, notamment. Il ne s'agit pas d'héberger les gens sur le canapé dans le salon, mais qu'ils aient au moins une pièce à eux pour pouvoir avoir de l'intimité."

Selon Sacha Briand, "200 à 250 ukrainiens sont arrivés à Toulouse" et ont été pris en charge par les services de l'Etat. Un chiffre qui ne tient pas compte des Ukrainiens ceux arrivés chez des proches et qui n'ont pas encore demandé de protection temporaire auprès de la préfecture de la Haute-Garonne.