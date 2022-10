Abandon définitif du projet de gazoduc à travers l'Aude et les Pyrénées-Orientales

C'est désormais une certitude : il n'y aura pas de gazoduc enterré à travers les département des Pyrénées-Orientales et de l'Aude. La France, L'Espagne et le Portugal ont annoncé ce jeudi à Bruxelles l'abandon du projet Midcat : lancé en 2003, il visait à relier les réseaux gaziers français et espagnol via un tuyau sur 190 kilomètres, allant d'Hostalric, au nord de Barcelone, à Barbaira, à l'est de Carcassonne, en passant par les Pyrénées-Orientales.

Remplacé par un gazoduc sous-marin

Bien que le projet prévoyait un gazoduc enterré, de nombreux opposants redoutaient une "balafre" dans le paysage, car aucun arbre n'aurait pu être replanté sur une bande de 10 mètres de large.

Pour remplacer ce projet, les trois pays annoncent un gazoduc sous-marin entre Barcelone et Marseille. Il transportera du gaz, mais aussi de l'hydrogène vert. Le tracé exact et le financement de ce "couloir d'énergie verte" seront abordés lors d'un sommet à Alicante début décembre.