Accord trouvé sur le futur avion de combat européen

Un accord a été annoncé ce vendredi pour le futur avion de combat européen. Le projet patinait depuis plus d'un an à cause de tiraillements entre les industriels Dassault et Airbus au sujet du partage des tâches du futur système de combat européen (SCAF).

Maquette du Dassault-Airbus SCAF au Salon international de l'aéronautique au Bourget, Juin 2019 © AFP - ARTHUR NICHOLAS ORCHARD / HANS LUCAS Les industriels sont enfin parvenus à un accord pour le projet d'avion de combat européen, après plus d'un an de tiraillements entre Dassault et Airbus. "Après des négociations intenses, un accord entre industriels a pu être atteint pour la prochaine phase du programme" du Système de combat aérien du futur (SCAF), a indiqué le ministère allemand de la Défense dans un communiqué diffusé à Berlin. ⓘ Publicité Coopération entre la France, l'Allemagne et l'Espagne Lancé en 2017, le Système de combat aérien du futur (SCAF), qui inclut aussi des drones, est censé entrer en service à l'horizon 2040. Fin août 2021, les trois pays concernés, la France, l'Allemagne et l'Espagne, avaient signé un accord prévoyant 3,6 milliards d'euros d'études détaillées pour lancer en 2025 la construction d'un démonstrateur en vol. Mais les contrats n'avaient pas été passés faute d'accord sur le partage des tâches entre le constructeur français Dassault Aviation et son partenaire principal, Airbus. À lire aussi Importations d'électricité en France : un accord avec l'Allemagne signé la semaine prochaine Le programme SCAF doit remplacer en 2040 les Rafale français et Eurofighter allemands et espagnols. Le coût très important du programme - quelque 100 milliards d'euros évoqués - est tel qu'il n'est pas envisageable de le mener à l'échelle nationale. Un grand pas en avant Ce vendredi, à la suite de l'accord annoncé, Emmanuel Macron a salué "un grand pas en avant". Cet accord indispensable à la poursuite du programme intervient alors que la Première ministre française Élisabeth Borne est attendue le 25 novembre en Allemagne, où elle rencontrera le chancelier Olaf Scholz. Cette visite sera l'occasion pour Paris de remettre de l'huile dans les rouages du moteur franco-allemand qui s'était grippé sur les questions énergétiques et de défense Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !