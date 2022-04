Ukraine : à Dinard, une famille accueillie par des dizaines de bénévoles grâce au Diocèse de Rennes

Dominique Gérard (diacre de la paroisse Dinard-Pleurtuit), Claire Inisan (de la Maison Saint-François), Galina Dolya (interprète) et la famille Lavrov (Victor, Sofia, Ivan, Ivan et Hanna)

Le mercredi 6 avril 2022, une cinquantaine de réfugiés ukrainiens arrivaient en Bretagne via un car affrété par la Diaconie brétillienne, une association créée par le Diocèse de Rennes. Trois familles, soit 18 personnes au total, ont été prises en charge par Dominique Gérard, diacre de la paroisse Dinard-Pleurtuit. L'une d'entre elles vit au sein de la Maison Saint-François, une communauté chrétienne installée à Dinard.

Un appartement, au sein d'une communauté chrétienne

La Maison Saint-François est située tout en haut de la côte dinardaise. C'est un foyer où vivent des chrétiens et séjournent des vacanciers. Elle est composée d'un jardin, d'une grande maison composée de pièces communes et de chambres, et de logements séparés. C'est dans l'un de ces logements que vit la famille Lavrov depuis deux semaines.

Tous les cinq viennent de Kramatorsk, ville du Donbass qu'ils ont fuie quelques jours avant le bombardement de la gare. Ils se sont enfuis jusqu'en Pologne où ils sont montés dans le car affrété par le Diocèse de Rennes. "Ils sont arrivés avec de petits sacs, c'était assez impressionnant, se souvient Claire Inisan, membre de la Maison Saint-François. De voir qu'ils arrivaient du bout du monde avec trois fois rien."

Ces bagages, ils les ont posés au premier étage d'une petite maison, dans un appartement composé de deux chambres, d'un salon, d'une cuisine séparée, d'une salle-à-manger et d'une salle-de-bain. "On avait tout aménagé, poursuit Claire. Le frigo était rempli grâce à pleins de bénévoles de la Paroisse, de l'association Saint-Vincent-de-Paul, du Secours Catholique, des Restos du Cœur et de la Banque Alimentaire. Quand la maman est arrivée, elle était heureuse. On était soulagé de voir qu'ils se sentaient bien ici."

Paroissiens, bénévoles et voisins

Depuis, des dizaines de bénévoles les épaulent et les accompagnent à la Préfecture, à la banque ou pour trouver un travail. Les parents ont d'ailleurs déjà trouvé un emploi. Le père, Ivan, va travailler comme ouvrier sur un chantier. La mère, dans une usine qui fabrique des crêpes. "Pour eux, c'était la meilleure façon de s'intégrer et de rencontrer des gens, explique Gamina Dolya, une franco-ukrainienne qui vit à Dinard depuis près de 20 ans et qui fait la traduction. Et puis, ils ont toujours travaillé !"

Cette semaine, deux professeurs de français vont venir pour donner des cours, ce qui rassure Sofia, l'aînée de la fratrie, âgée de 16 ans. Lundi prochain, elle et ses deux petits frères feront leur rentrée des classes. "Elle n'a pas peur mais elle se demande comment elle va échanger avec les autres", traduit Gamina Dolya. Pour l'instant, elle se débrouille avec une application de traduction sur son téléphone. Une nouvelle vie se dessine pour la famille Lavrov. Seul le bruit des avions les ramène parfois brusquement à la guerre dans leur pays.

