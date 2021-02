Accusations, calendrier, vote : ce qu'il faut savoir sur le procès en destitution de Donald Trump

Le procès en destitution du président sortant Donald Trump s'ouvre ce mardi 9 février à Washington. C'est la première fois qu'un ex-président américain est jugé en destitution et c'est le premier à être concerné deux fois par une mise en accusation ("impeachment") à la Chambre des représentants, après une première procédure pour "abus de pouvoir" dans l'affaire ukrainienne. Il avait été acquitté début 2020.

Vivant désormais en Floride, le milliardaire ne se rendra pas à ce second procès.

De quoi Donald Trump est-il accusé ?

Le 13 janvier, la Chambre des représentants, aux mains des démocrates, a adopté un acte d'accusation contre Donald Trump. Le président sortant est accusé d'avoir "incité à l'insurrection" ses partisans contre le Capitole le 6 janvier.

Ce jour-là, après deux mois de dénégation contre le verdict des urnes, Donald Trump avait appelé ses partisans à manifester à Washington le jour où le Congrès devait enregistrer la victoire de son rival, Joe Biden. Il avait lancé à la foule : "Vous ne reprendrez jamais notre pays en étant faibles. Vous devez montrer de la force".

Quelques instants plus tard, des centaines d'hommes et de femmes forçaient l'entrée du Capitole, semant la peur et le chaos, les élus étant obligés de se cacher, certains craignant pour leur vie. Cinq personnes, dont un policier frappé avec un extincteur, sont morts dans l'attaque. Il faudra plusieurs heures à Donald Trump pour demander à ses partisans de "rentrer à la maison", dans une vidéo où il leur dit aussi : "On vous aime".

Le 25 janvier, cinq jours après son départ de la Maison Blanche, les élus démocrates de la chambre basse désignés "procureurs" ont transmis l'acte d'accusation au Sénat. Le lendemain, les cent élus de la chambre haute, appelés à jouer le rôle de juges et de jurés, ont prêté serment d'impartialité.

Pourquoi un procès en destitution après son départ de la Maison Blanche ?

Ce procès a une valeur symbolique, celle de ne pas laisser les actes de Donald Trump impunis. Mais pas seulement. S'il est condamné, il perdra certains avantages réservés aux anciens présidents et il pourrait être "disqualifié de toute fonction" officielle. Il ne pourrait donc pas se présenter à la prochaine élection en 2024.

L'ex-magnat de l'immobilier a aussi beaucoup à perdre du côté de l'opinion publique lors du procès, qui sera retransmis en direct dans tous les Etats-Unis. Même s'il garde une base de fervents partisans, l'attaque sur le Capitole a érodé sa popularité. Selon un sondage Ipsos/ABC News publié dimanche, 56% des Américains pensent qu'il faut condamner l'ex-président et lui interdire de se représenter. Cependant, plus de 80% des républicains s'y opposent.

Quel est le calendrier du procès en destitution ?

Le procès aura lieu tous les après-midi, sauf le vendredi soir et le samedi, pour qu'un des avocats de Donald Trump puisse respecter le shabbat. Chaque jour, les audiences débuteront par un sermon et un appel au calme. Les sénateurs devront garder le silence "sous peine d'être emprisonnés".

Mardi : débat juridique

Le procès débutera mardi à 13 heures (18 heures, heure française). Cette journée sera consacrée à un débat juridique : pour ses avocats, Donald Trump ne peut pas être jugé dans le cadre de la procédure de destitution puisqu'il a quitté le pouvoir. Les démocrates répondent qu'elle a déjà servi à juger un ancien ministre, qu'il faut le rendre inéligible, et envoyer un message dissuasif aux futurs présidents qui pourraient être tentés de suivre son exemple. Chaque camp aura deux heures pour présenter ses arguments, et les sénateurs voteront ensuite, à la majorité simple, pour dire s'ils veulent mener le procès à terme. Les démocrates ayant le contrôle du Sénat, il est peu probable que le procès s'arrête là.

A partir de mercredi : l'exposé des faits

A partir de mercredi, 12H00 (17H00 GMT) l'accusation, puis la défense, disposeront chacune de seize heures réparties sur deux jours maximum, pour présenter leurs arguments. Selon les médias américains, les élus démocrates, menés par Jamie Raskin, devraient diffuser de nombreuses vidéos pour faire revivre aux sénateurs la violence de l'attaque, mais aussi le discours enflammé du président quelques instants plus tôt. Ses avocats pourraient eux présenter des discours virulents d'élus démocrates et plaider que la liberté d'expression protège ce type de déclarations.

Lundi, place aux sénateurs

Les élus auront quatre heures pour poser par écrit leurs questions aux deux parties. Celles-ci reprendront la parole une heure chacune pour demander ou contester la convocation de témoins ou de preuves supplémentaires. Il reviendra aux sénateurs de trancher lors d'un vote à la majorité simple.

Le verdict

Si les élus sont d'accord pour passer à l'étape ultime du procès, l'accusation aura deux heures pour prononcer son réquisitoire et la défense deux heures pour y répondre. Les sénateurs pourront alors se retirer un moment pour délibérer et passer au verdict.

Une chose unit les deux camps : tous veulent aller vite, et un vote final pourrait avoir lieu dès le début de la semaine prochaine. Les républicains parce qu'ils ne veulent pas s'attarder sur une séquence qui divise leurs rangs ; les démocrates parce qu'ils veulent que le Sénat puisse de nouveau rapidement se concentrer sur leur priorité : approuver les candidats et les lois de Joe Biden.

Le procès en destitution a-t-il des chances d'aboutir ?

Il fait peu de doute que Donald Trump sera acquitté. La Constitution impose en effet une majorité des deux tiers pour un verdict de culpabilité. Même si des sénateurs républicains ont vertement critiqué le rôle du 45e président américain dans ces violences, il semble peu probable que 17 joignent leur voix aux 50 démocrates pour condamner le milliardaire.

S'il était malgré tout déclaré coupable, les sénateurs devraient encore voter à la majorité simple pour le condamner à l'inéligibilité.