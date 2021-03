Le prince William a défendu jeudi la famille royale britannique contre les accusations de racisme portées par son frère Harry et sa femme Meghan à la télévision américaine, qui suscitent un vif débat au Royaume-Uni.

Accusations de Meghan et Harry : la famille royale britannique n'est "pas raciste", défend le prince William

Après la reine Elizabeth II, mardi, le prince William a réagi à l'interview de son frère Harry et de son épouse Meghan, diffusée dimanche. Évoquant une pression médiatique intenable, le racisme et l'absence de soutien de la famille royale britannique, l'ex-actrice métisse de 39 ans et son époux de 36 ans, se sont expliqués sur leur choix de s'éloigner de Londres pour s'installer en Californie.

"Nous ne sommes pas du tout une famille raciste" s'est défendu le duc de Cambridge, deuxième dans l'ordre de succession du trône, lors de la visite d'une école de l'est de Londres jeudi. Le prince William a précisé qu'il n'avait pas parlé à son frère depuis la diffusion de l'interview réalisée par la star Oprah Winfrey, mais qu'il comptait le faire.

Accusations de racisme

Le prince William est le premier membre de la famille à s'exprimer en public sur le sujet. Interrogé sur l'interview lors d'une visite à un centre de vaccination mardi, le prince Charles a préféré garder le silence, répondant par un petit rire nerveux. La reine Elizabeth II avait réagi mardi soir via un communiqué du palais de Buckingham, se disant "attristée d'apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles" pour le couple. La reine a affirmé prendre "très au sérieux" les accusations de racisme lancées par Meghan, et Harry. Mais elle s'est engagée à les traiter "en privé" et a souligné que les "souvenirs peuvent varier", laissant entendre qu'elle ne prenait pas ces déclarations pour argent comptant.

Harry et Meghan ont rapporté des conversations de la part d'un membre non nommé de la famille royale sur la couleur de peau qu'aurait leur fils Archie, aujourd'hui âgé de 22 mois, avant sa naissance. Ces accusations ont entraîné des spéculations sur l'auteur de ces déclarations et ont relancé un débat vif au Royaume-Uni, alimenté par les manifestations Black Lives Matter l'an dernier.

Les Britanniques divisés

17 millions d'Américains puis 11 millions de téléspectateurs britanniques ont regardé l'interview du couple, qui ébranle la monarchie britannique et divise les Britanniques, les plus jeunes montrant un fort soutien aux trentenaires partis en Californie, rapporte l'AFP.

Le prince Harry a accusé la presse de faire preuve de "sectarisme", en particulier les tabloïds, ce qui a provoqué une levée de boucliers de la Society of Editors qui représente les journalistes. Son directeur exécutif a démissionné après avoir assuré que la presse n'était ni sectaire ni raciste, provoquant des flots de témoignages inverses sur les réseaux sociaux, de journalistes ayant vu ce sectarisme à l'œuvre et soulignant le manque de diversité raciale dans les médias.