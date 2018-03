"La décision prise aujourd'hui par la Russie d'expulser quatre membres de l'ambassade de France en Russie ne nous a pas surpris. Nous ne pouvons que la regretter, et rappeler qu'à ce jour, la Russie a refusé d'apporter les éléments d'explications attendus s'agissant de l'attaque de Salisbury", dans le sud-ouest de l'Angleterre, a indiqué le Quai d'Orsay vendredi dans un communiqué.

Représailles diplomatiques

Moscou a ordonné vendredi l'expulsion de plus de 50 diplomates d'une vingtaine d'Etats en représailles contre les pays ayant décidé la semaine dernière de chasser des diplomates russes dans le cadre de l'affaire Skripal, la plus importante vague d'expulsions croisées du genre de l'Histoire. Les ambassadeurs de 23 pays parmi lesquels la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, le Canada et la Pologne ont été convoqués au ministère russe des Affaires étrangères, où ils se sont vus notifier les mesures d'expulsion prises à l'encontre de leurs diplomates.

Vendredi, la Russie s'est défendue d'être responsable de cette "guerre diplomatique" qui s'envenime. Les Etats-Unis avaient été le premier pays à apprendre, jeudi soir, l'expulsion de 60 de leurs diplomates en réponse aux mesures équivalentes prises par Washington après l'empoisonnement le 4 mars au Royaume-Uni d'un ex-agent double russe, Sergueï Skripal, et de sa fille Ioulia.

L'hôpital où est soignée Ioulia Skripal a indiqué que son état s'améliore rapidement, tandis que son père reste dans un état critique mais stable. Londres impute à la Russie cet empoisonnement via un agent neurotoxique, malgré les démentis de Moscou, qui clame son innocence.