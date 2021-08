Afghanistan - Arrivée des premiers Français, violences, règles des talibans : ce qu'il faut retenir ce mardi

L'avion transportant les premiers ressortissants français et étrangers évacués de Kaboul par la France est arrivé ce mardi 17 août en fin d'après-midi à Roissy. De leur côté, les talibans définissent leurs règles et les signalements de violences se multiplient. On fait le point.

Les évacuations se poursuivent en Afghanistan ce mardi 17 août, deux jours après la prise de contrôle du pays par les talibans. L'avion transportant les premiers ressortissants français et étrangers évacués de Kaboul par la France est arrivé en fin d'après-midi à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle. Dans le même temps, les talibans installent leur pouvoir à Kaboul.

Arrivée des premières personnes évacuées par la France

L'A310 transportant une quarantaine de ressortissants français et étrangers qui ont pu être évacués de Kaboul s'est posé vers 17h30 à Roissy. D'autres personnes doivent encore être évacuées, notamment des Afghans qui ont aidé l'armée française sur place ces dernières années (traducteurs, chauffeurs, cuisiniers) et qui sont en danger dans le pays. D'autres rotations sont prévues dans les heures et jours à venir.

Mais ces évacuations sont rendues encore plus compliquées par les talibans qui entravent l'accès à l'aéroport de Kaboul aux candidats afghans au départ, d'après l'Allemagne. "Autour de l'aéroport de Kaboul, des postes de sécurité ont été mis en place par les talibans pour en contrôler l'accès", a indiqué le ministère allemand de la Défense dans un rapport dont l'Agence France presse (AFP) a obtenu copie.

"Trop tôt" pour décider de laisser une présence française en Afghanistan

Si la France évacue un maximum de personnes d'Afghanistan, la question de quitter totalement le territoire n'est pas encore tranchée. Il est "trop tôt" pour décider du maintien ou non de l'ambassade de France à Kaboul, qui dépendra de l'évolution de la situation après la prise du pouvoir par les talibans, a indiqué l'Elysée. Pour le moment, l'ambassade reste opérationnelle même si elle a été délocalisée à l'aéroport de Kaboul, où l'ambassadeur David Martinon et son équipe gèrent les opérations d'évacuation. Lors de la première période de contrôle du pays par les talibans, entre 1996 et 2001, la France avait été représentée par un chargé d'affaires qui faisait la navette entre Islamabad et Kaboul. L'Elysée a par ailleurs souligné que la question de la reconnaissance du régime taliban par Paris ne se posait pas car "la France reconnaît les pays, pas les régimes".

Les talibans définissent leurs règles

Les talibans sont eux affairés à installer leur pouvoir. Le cofondateur et numéro deux des talibans, le mollah Abdul Ghani Baradar, qui dirigeait depuis le Qatar le bureau politique du mouvement, est rentré dans le pays.

Les combattants définissent désormais leurs règles. Le port de la burqa ne sera pas obligatoire pour les femmes car "il existe différents types de voile", a annoncé leur porte-parole sur la chaîne britannique Sky News. Lorsque les talibans dirigeaient ce pays, entre 1996 et 2001, les écoles de filles étaient fermées, les femmes ne pouvaient ni voyager ni travailler, et étaient obligées de porter en public une burqa, un voile qui recouvre tout le corps et le visage, avec une grille en tissu au niveau des yeux. Il n'a cependant pas précisé quels sont les autres types de hijab qui seraient jugés acceptables par les talibans.

Avec le retour au pouvoir des talibans, qui ont appliqué une version ultra-rigoriste de la loi islamique, de nombreux pays et organisations de défense des droits humains se sont dits préoccupés du sort des filles et femmes en Afghanistan. "Elles peuvent recevoir une éducation du primaire à l'université. Nous avons annoncé cette politique lors de conférences internationales, à la conférence de Moscou et ici à la conférence de Doha (sur l'Afghanistan)", a expliqué le porte-parole.

En conférence de presse, il a par ailleurs assuré que la guerre était terminée et que tous leurs adversaires seraient pardonnés.

Des signalements de violences

Mais si les talibans veulent donner une image moins rigoriste de leur régime, sur le terrain, les violences sont nombreuses. Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a évoqué des crimes et des exécutions en guise de représailles pouvant relever de violations du droit international humanitaire. "Je suis de près les événements en Afghanistan et je suis particulièrement préoccupé par les signalements récents faisant état d'une escalade de la violence dans le pays", a déclaré dans un communiqué Karim Khan, évoquant des crimes "qui pourraient relever de violations du droit international humanitaire".

"Ces signalements font notamment état d'allégations d'exécutions extrajudiciaires en guise de représailles qui auraient visé des détenus et des individus s'étant rendus, de persécutions à l'égard de femmes et de jeunes filles, de crimes commis contre des enfants et d'autres crimes touchant la population civile dans son ensemble", a ajouté Karim Khan.