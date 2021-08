Afghanistan : "C'est une angoisse permanente", raconte ce savoyard inquiet pour ses proches

Dans son appartement à Chambéry, Malik Yavari a du mal à trouver le sommeil. Sur son téléphone, il regarde terrifié les images des talibans entrant dans Kaboul. L'Afghanistan, son pays d'origine, qu'il a quitté il y a quinze ans alors qu'il était adolescent, est en effet aux mains du mouvement fondamentaliste islamiste depuis le 15 août. Il a peur pour la sécurité de sa famille, qui vit à une centaine de kilomètres de Kaboul dans la province montagneuse de Ghazni.

"C'est une catastrophe. Dans les rues il y a des gens qui ont perdu leurs familles. Je suis vraiment perturbé, je ne sais pas quoi faire. C'est une angoisse permanente", se confie cet ancien berger d'une trentaine d'années. Il travaille maintenant dans un restaurant de La Féclaz en Savoie. "Ici, je me sens en sécurité. Mais à l'intérieur de moi je ne le suis pas". Malik Yavari ne sera en effet plus tranquille tant que son père, sa mère, et ses frères et sa sœur n'auront pas fui l'Afghanistan car, comme lui, ils font partie de la communauté des hazaras, et sont la cible de persécutions des talibans.

Un rapatriement d'urgence

Ayant obtenu la nationalité française, Malik Yavari cherche donc à effectuer un regroupement familial en urgence et appelle donc des associations de la région. "J'ai besoin qu'on m'explique comment faire. Je ne l'ai jamais fais avant", raconte-t-il. Selon lui, l'option la moins dangereuse pour sa famille est de passer par le Pakistan. Là-bas, il espère que ses proches pourront se rendre à l'ambassade de France et demander un visa pour le rejoindre en Savoie. Mais avant de leur faire emprunter une route très risquée, il veut être certain de pouvoir obtenir les bons papiers.

Les frontières afghanes sont certainement contrôlées par les talibans. Mais mes proches préfèrent prendre ce risque que de rester là-bas. Ils veulent juste survivre

En attendant, il garde le contact avec sa famille au téléphone et espère que le réseau ne sera pas coupé par les soldats. "Une fois que les talibans seront installés, ils décideront de tout : la population n'aura plus qu'à subir."