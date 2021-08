Afghanistan : ce que l'on sait de la guerre que se livrent les talibans et le groupe État islamique

Plusieurs explosions ont eu lieu ce jeudi 26 août à proximité de l'aéroport de Kaboul (Afghanistan) où se pressent des milliers de personnes qui tentent de fuir le pays, aux mains des talibans depuis le 15 août. L'attaque revendiquée par le groupe État islamique confirme les inquiétudes des capitales occidentales qui avaient mis en garde leurs ressortissants contre le risque d'attentat. Le pays abrite toujours plusieurs milliers de combattants de Daech et d'Al-Qaïda, sans oublier des organisations régionales comme le Mouvement des talibans du Pakistan. Quelles menaces ces groupes terroristes représentent-ils ? France Bleu fait le point.

Qu'est-ce que le groupe État islamique Province du Khorasan (ISKP) ?

Branche afghane de Daech

Le groupe État islamique Province du Khorasan est la branche afghane de Daech. Elle a été fondée par des dissidents du mouvement taliban en 2015, après la proclamation par l'EI d'un "califat" en Irak et en Syrie (2014).

Le Khorasan est l'ancien nom donné à une région qui englobait des parties de l'Afghanistan, du Pakistan, de l'Iran et de l'Asie centrale actuels rappelle l'AFP. L'ISKP (État islamique Province du Khorasan) a établi sa tête de pont en 2015 dans le district montagneux d'Achin, dans la province orientale de Nangarhar, la seule où il est parvenu à s'implanter durablement avec celle voisine de Kunar. Partout ailleurs, le groupe s'est heurté aux talibans, même s'il a réussi à former des cellules dormantes ailleurs en Afghanistan, notamment dans la capitale, et au Pakistan, selon les Nations unies.

Attaques meurtrières contre des chiites

Selon un rapport du Conseil de sécurité de l'ONU paru en juillet, le groupe compte entre 500 et quelques milliers de combattants.

L'ISKP a revendiqué certaines des attaques les plus meurtrières commises ces dernières années en Afghanistan et au Pakistan. Le groupe, sunnite extrémiste, a surtout ciblé des musulmans qu'il considère comme hérétiques, en particulier les chiites. En août 2019, il a revendiqué un attentat contre des chiites à un mariage à Kaboul, dans lequel 91 personnes ont été tuées. Il est aussi soupçonné d'être derrière l'attaque d'une maternité d'un quartier majoritairement chiite de la capitale qui a coûté la vie à 25 personnes, dont 16 mères et des nouveau-nés, en mai 2020.

Quelles relations le groupe État islamique entretient-il avec les talibans ?

Même s'il s'agit de deux groupes sunnites radicaux, ils ont des divergences en termes de théologie et de stratégie, relève l'AFP. Ils sont aussi en concurrence pour incarner le jihad.

À la suite de l'accord de retrait des troupes américaines et étrangères d'Afghanistan conclu en février 2020 à Doha entre Washington et les talibans, l'EI a accusé ces derniers d'avoir renié la cause jihadiste, qualifiant les talibans d'apostats dans des communiqués. Après leur entrée dans Kaboul et leur prise du pouvoir le 15 août, les talibans ont reçu les félicitations de plusieurs groupes jihadistes, mais pas de l'EI.

De leur côté, les talibans pourraient avoir intérêt à mettre "en avant leur répression de l'EIK pour se concilier les faveurs occidentales", estime Jean-Pierre Filiu, spécialiste du jihadisme et professeur à Sciences-Po Paris, interrogé par l'AFP le 15 août.

Combattu par les talibans qui pourchassent leurs dissidents, l'ISKP s'est, pour l'heure, révélé incapable d'étendre son territoire, contrairement à ce qu'avait réussi à faire l'EI en Irak et en Syrie. Selon des évaluations des États-Unis et des Nations unies, depuis 2019, l'ISKP n'a plus largement opéré qu'au travers de ses cellules dormantes dans les villes, pour des attaques fortement médiatisées.

Quelles menaces pèsent sur le pays, la région et l'Occident ?

Déstabilisation

Selon Jean-Pierre Filiu, le jihad des talibans "s'arrête aux frontières de l'Afghanistan comme ils l'ont martelé dès la prise de contrôle des différents postes frontaliers avec les pays voisins". "À ce stade, il s'agit d'une tragédie afghane qui touche des femmes et des hommes en Afghanistan", expliquait-il à l'AFP le 15 août.

Le groupe État islamique pourrait profiter de l'effondrement de l'État afghan. Interrogé par l'AFP, Colin Clarke, le directeur de recherche du Soufan Center, un groupe de réflexion new-yorkais sur la géopolitique juge que "l'effondrement de l'armée afghane est une étrange réminiscence de ce que nous avons vu en Irak en 2011. Je crains que la même situation ne se reproduise en Afghanistan, avec simultanément le développement de l'EI et la résurrection d'Al-Qaïda".

Des groupes plus nombreux, implantés dans davantage de pays

Alors qu'en 2001 le jihadisme international était incarné par une organisation, Al-Qaïda, les groupes sont aujourd'hui plus nombreux et leur influence s'étend au-delà du Moyen-Orient. Les organisations jihadistes sévissent désormais en Afrique, dans la majorité du monde arabe ainsi qu'en Asie du sud et du sud-est.

Les liens entre ces groupes jihadistes sont lâches, leurs relations avec les centrales souvent faibles. Et leurs revendications locales l'emportent sur les ambitions internationales. Mais certains d'entre eux sont "devenus de sérieux acteurs politiques" estime Assaf Moghadam, chercheur de l'Institut international pour le contre-terrorisme (ICT) en Israël, sollicité par l'AFP. "On ne parle plus d'un petit nombre de gens qu'il faut mettre sur une liste à surveiller. La menace a fait des métastases. Il y a un plus grand nombre de régimes, dans des zones dispersées, qui sont confrontés à l'extrémisme violent".