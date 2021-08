Afghanistan : "Des médecins, des artistes sont menacés, il y a urgence à faire ce travail d'accueil"

Un retour en arrière, après vingt ans de guerre. Les talibans sont de nouveau au pouvoir en Afghanistan, après en avoir été chassé par la coalition internationale en 2001. "L'Afghanistan ne doit pas redevenir le sanctuaire du terrorisme", a déclaré ce lundi soir Emmanuel Macron.

Quand la France a quitté l'Afghanistan, on n'a cessé d'interpeller les gouvernements

Jean-Paul Lecoq, député communiste du Havre, membre de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée Nationale, a réagi ce mardi matin sur France Bleu Normandie.

Jean-Paul Lecoq, député communiste du Havre, membre de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée Nationale Copier

On sent une véritable impuissance de la part de la France et des autres pays de l'ancienne coalition, est-ce également votre sentiment ?

C'est le sentiment aussi que la guerre ne sert à rien. J'ai une pensée pour tous les soldats français que j'étais allé voir. Rien a changé depuis, alors que des voix se sont élevées pendant des années. Quand la France a quitté l'Afghanistan, on n'a cessé d'interpeller les gouvernements, pour dire l'Afghanistan a besoin de coopération, d'aide au développement. Ca a piétiné, ça n'a pas avancé.

Emmanuel Macron a évoqué le sort des Afghanes et de ceux qui défendent les valeurs de la France. La France accueille les Afghans qui ont travaillé pour elle, près de 800 Afghans sont déjà sur le sol Français. Comment faire pour les protéger ?

Des médecins, des artistes qui sont menacés, il y a urgence à faire ce travail d'accueil au niveau de la France

On a fait venir en partie, mais pas suffisamment, tous ceux qui ont aidé l'armée française. Ceux là, ce sont des cibles, il faut très vite les faire venir, et penser à leurs familles. On a fait venir les coopérants, on n'a pas encore fait venir les familles qui sont menacées. Des médecins, des artistes qui sont menacés, il y a urgence à faire ce travail d'accueil au niveau de la France.

Mais Emmanuel Macron craint une vague de migration importante et irrégulière. Faut-il, comme le dit le président, une coopération internationale pour réguler ces flux de populations ?

Sur ces sujets-là, il faut toujours une coopération internationale. Travailler aussi avec les pays frontaliers, la Chine, le Tadjikistan, pour un accueil en proximité. Il faut travailler pour que des accueils décents se fassent en proximité.