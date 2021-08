Afghanistan : "discussions" en cours avec les talibans selon Emmanuel Macron, qui s'exprimera dimanche sur TF1

Emmanuel Macron fera de nouveau un point sur "la situation en Afghanistan et dans la région" dimanche à 20 heures sur TF1. L'entretien du chef de l'Etat se déroulera depuis Erbil, la capitale de la région autonome du Kurdistan irakien. Le chef de l'Etat se trouve actuellement en Irak pour un sommet régional où la crise afghane et la lutte contre l'Etat islamique occupent le devant de la scène.

Vendredi soir, la France a annoncé la fin des évacuations de ses ressortissants et des Afghans en danger dans le pays, 13 jours après la prise de pouvoir par les talibans. Au total, près de 3.000 personnes, dont 2.600 Afghans, ont été mises à l'abri, selon la ministre de la Défense Florence Parly. "Les conditions de sécurité" ne sont "plus remplies sur l'aéroport" de Kaboul en raison du "désengagement rapide des forces américaines" qui auront quitté l'Afghanistan le 31 août, ont ajouté Florence Parly et Jean-Yves Le Drian dans un communiqué commun. Plusieurs explosions revendiquées par le groupe Etat islamique ont déjà fait au moins 85 morts jeudi aux abords de l'aéroport.

Le dialogue engagé avec les talibans

Ce samedi, lors d'une conférence de presse à Bagdad, le président a déjà annoncé que des "discussions" étaient "entamées" avec les talibans afin de "protéger et rapatrier des Afghanes et des Afghans" encore en danger.

Le président s'était déjà exprimé sur la situation dans le pays lors d'une allocution le 16 août, au lendemain de la prise de Kaboul par les talibans.