Une opération d'évacuation est organisée ce vendredi 10 septembre entre Kaboul et Doha, a indiqué le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué. Quarante-neuf ressortissants français et des membres de leurs familles sont à bord de l'avion.

Afghanistan : évacuation de 49 Français et leurs familles vers le Qatar

Quarante-neuf ressortissants français et des membres de leurs familles se trouvent à bord d'un vol d'évacuation de Kaboul vers Doha organisé ce vendredi 10 septembre, le deuxième depuis la fin du pont aérien occidental et le départ des Américains d'Afghanistan fin août. Cette opération d'évacuation "permet à 49 de nos compatriotes et de leurs ayant-droits de rejoindre le Qatar", a annoncé le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué, en remerciant les autorités qataries pour leur "aide déterminante". Parmi ces rapatriés figurent trois familles rennaises d'origine afghane, a appris franceinfo auprès de Shah Ahmadi, un rennais d'origine afghane en lien avec les familles sur place.

Ces ressortissants seront ensuite ramenés à Paris - à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle - sur un vol affrété par le ministère français des Affaires étrangères. Le gouvernement français reste "pleinement mobilisé pour assurer de nouvelles évacuations dès que possible" de ressortissants qui resteraient sur place ou d'Afghans menacés par les talibans, a ajouté le Quai d'Orsay.