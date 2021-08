Afghanistan : dans quelle mesure faut-il s'inquiéter du retour des talibans ?

L'Afghanistan est tombé aux mains des talibans après leur entrée dans la capitale Kaboul ce lundi, suite à l'effondrement des forces gouvernementales et la fuite à l'étranger du président Ashraf Ghani. Alors que des milliers de personnes tentaient désespérément de fuir le pays dans un chaos total, les observateurs s'accordent sur un point : le retour des talibans annonce une ère difficile pour les Afghans.

Des "cibles identifiées" qu'il faut protéger

"La bataille de Kaboul n'a pas eu lieu mais ne soyons pas trop optimistes non plus parce que la situation a déjà commencé à dégénérer ces dernières heures", a déploré ce lundi sur France Inter, Solène Chalvon-Fioriti, grand reporter nommée pour le Prix Bayeux 2021 des correspondants de guerre pour son reportage "Afghanistan : vivre en pays taliban". La journaliste évoque l'urgence pour "les Afghans qui n'arrivent pas à partir" et qui sont pour la plupart "des gens extrêmement menacés". "Ne nous racontons pas d'histoire, les talibans ont des cibles très identifiées donc il va falloir s'occuper de ces gens, se préparer à en accueillir et faire en sorte qu'ils soient protégés dans les jours à venir. Il y a plusieurs ambassadeurs qui ont expliqué ces dernières heures qu'ils resteraient à l'aéroport pour donner des visas, comme l'ambassadeur britannique, il va falloir regarder cela de très près", a-t-elle expliqué. Selon elle, il faut désormais s'assurer que "l'aéroport peut devenir une zone refuge, puisque les Américains y sont toujours en contrôle, que ce soit une forme d'enclave".

Un retour de la charia inévitable, mais aussi plus de résistances

Outre ces Afghans qui tentent de fuir avant de ne plus pouvoir le faire, quel avenir pour ceux qui restent ? "Les talibans vont demander aux technocrates, aux fonctionnaires de reprendre le travail normalement et ils vont essayer d'administrer le pays de manière technique, et puis à côté de ça et ils vont imposer la charia (la loi islamique, ndlr), ça c'est clair et net", estime de son côté Olivier Roy, politologue et professeur à l’Institut universitaire européen de Florence. "Il est certain qu'à Kaboul, ceux qui avaient pris un mode de vie occidental vont être sévèrement punis", abonde le général Dominique Trinquand, expert en relations internationales, auprès de franceinfo. "C'est donc la victoire des extrémistes musulmans qui vont mettre en place la charia. À Kaboul, il y a toute une génération qui a été élevée dans le rêve occidental qui va devoir faire son deuil".

Les talibans dans les campagnes, ça marche, mais à Kaboul ça va être très dur - Olivier Roy, politologue

"Les jeunes de 30 ans n'ont pas connu les talibans", confirme Olivier Roy qui estime en revanche que cette situation va compliquer la tache pour les talibans. "La ville a énormément changé, elle s'est complètement occidentalisée en un sens. Les gens ont des téléphones portables et Internet, et là il va y avoir un choc culturel. Les talibans dans les campagnes, ça marche, mais à Kaboul, ça va être très dur. Alors est-ce qu'ils vont s'adapter, voire se corrompre, ou bien est-ce qu'ils vont au contraire se lancer dans la répression ? Il est encore trop tôt pour le savoir".

L'avenir reste difficile à prédire précisément car "d'une province à l'autre, les talibans ne sont pas les mêmes", nuance Solène Chalvon-Fioriti. "Vous pouvez effectivement vous retrouver face à des gens qui décident d'arriver dans un village, de fermer les écoles pour filles au motif que dans cette école est enseigné le programme du gouvernement et ce programme, à leurs yeux, n'est pas assez islamique. Mais il faut aussi parler de ces régions talibanes où nous avons rencontré des enseignantes qui sont des femmes."

Un recul "terrible" pour les femmes

Ce qui fait peu de doute pour la journaliste, ce sont "les privations terribles de libertés" à venir. "Libertés religieuses et libertés des femmes". Les talibans ont affirmé à plusieurs reprises qu'ils respecteraient les droits humains s'ils revenaient au pouvoir en Afghanistan, en particulier ceux des femmes, mais en accord avec les "valeurs islamiques". Les Afghanes ont le plus grand mal à croire à ces promesses, notamment celles qui, pendant deux décennies, sont allées à l'université, ont occupé des postes à responsabilité, notamment en politique, dans le journalisme et même au sein de la magistrature et des forces de sécurité. "Je rappelle que les femmes ne sont pas une minorité, qu'elles représentent plus de la moitié de la population afghane. Ce qui les attend est absolument terrible parce qu'il n'y a aucune raison que demain, les talibans acceptent la mixité, acceptent des femmes fonctionnaires que nous avons contribué à former", déplore Solène Chalvon-Fioriti. "Les femmes [...] font la queue devant les distributeurs de monnaie pour retirer l'argent qu'elles avaient pu gagner en montant un business puisque maintenant, ça leur sera interdit", confirme le général Dominique Trinquand.

Lorsqu'ils dirigeaient le pays entre 1996 et 2001, les talibans avaient en effet imposé leur version ultra-rigoriste de la loi islamique. Les femmes ne pouvaient ni travailler ni étudier. Le port de la burka était obligatoire en public et elles ne pouvaient quitter leur domicile qu'accompagnées d'un "mahram", un chaperon masculin de leur famille.

Un nouvel eldorado pour les terroristes ?

En dehors des frontières afghanes, la communauté internationale doit-elle s'inquiéter d'une résurgence de foyers terroristes dans la région ? "Pour le moment, les talibans ont pris des engagements par rapport à la communauté internationale : le respect des frontières et ne pas recevoir de groupes terroristes par exemple", rappelle le politologue Olivier Roy, qui a des doutes sur leur capacité à tenir ces engagements. "Dans les campagnes afghanes, comment ça va se passer ?", s'interroge-t-il. "On sait déjà que les talibans sont contestés par plus radicaux qu'eux, des représentants de l'Etat islamique, de Daech dans les régions de l'Est par exemple. On sait qu'il y a des groupes talibans qui sont beaucoup plus radicaux [...] et on sait que les zones frontières avec le Pakistan n'ont jamais été contrôlées", ajoute-t-il. "Il est donc très possible que les talibans échouent dans leur volonté de contrôler la totalité du territoire afghan et qu'on voit des espèces de zones grises à la frontière pakistanaise qui pourraient servir de refuge à des groupes terroristes, d'autant plus qu'avec le trafic de drogue et la contrebande, on a de quoi alimenter ces espaces de non-gouvernement".

Il y a des groupes talibans plus radicaux - Olivier Roy, politologue

Depuis le fort de Brégançon où il est en vacances, Emmanuel Macron doit s'exprimer lundi soir sur tous ces sujets. Le chef de l'Etat a fait le point de la situation à la mi-journée au cours d'un Conseil de défense en visioconférence avec les principaux responsables concernés, comme les ministres des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et des Armées Florence Parly. Rien n'a filtré de la réunion en attendant l'allocution télévisée au cours de laquelle il devrait exprimer "l'extrême préoccupation" de Paris face au retour des talibans, affirmer que la France est "aux côtés des Afghans" et rappeler "les valeurs universelles" qu'elle défend pour "faire front à l'obscurantisme" des fondamentalistes islamistes, selon son entourage.