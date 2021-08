Afghanistan : "Ce sont encore les déshérités qui vont payer", vive inquiétude à Nantes et Noirmoutier

Alors que la capitale de l'Afghanistan, Kaboul, est tombée aux mains des talibans dimanche, le regard et l'inquiétude ce lundi d'un Afghan vivant à Nantes et de l'ancien directeur de la Banque Mondiale à Kaboul, qui vit aujourd'hui en Vendée.

"Je regarde la télé tout le temps", raconte ce lundi cet Afghan qui vit à Nantes. L'inquiétude se lit dans ses paroles, son pays est tombé dimanche aux mains des talibans. Il ne dira pas son nom par crainte pour sa sécurité et celle de sa famille. Cet homme est arrivé en France en 2001. Dès qu'il a pu quitter le pays à la chute du régime taliban, il a fui pour arriver à Nantes où, aujourd'hui, il est installé avec sa femme. S'il regarde la télévision, c'est parce qu'il n'arrive à avoir sa famille au téléphone.

Il raconte : "On sait qu'ils sont en danger. Ma sœur a parlé à sa famille. Ils sont coincés avec leurs passeports pour quitter le pays. Mon frère et sa femme sont dans la capitale Kaboul. Les talibans ont dit qu'ils ne les toucheraient pas mais on ne sait pas ce qui va se passer. La famille de ma femme vit à Lôgar. Ils sont cachés dans la cave".

L'ancien directeur de la Banque Mondiale à Kaboul vit à Noirmoutier

Jean Mazurelle a été directeur du bureau de la Banque Mondiale en Afghanistan entre 2004 et 2007. Il vit aujourd'hui à Noirmoutier en Vendée. Il se dit inquiet :"Je suis à la fois inquiet et triste. J'ai des amis afghans qui sont en France et aux Etats-Unis. Je les ai joints hier et ils sont désespérés de voir que ce sont encore les déshérités qui vont payer. La classe moyenne urbaine va essayer de fuir cet obscurantisme. On va se retrouver dans un pays qui va être dirigé par des mollahs qui manipulent la population rurale la moins éduquée. Je suis ça, heure par heure parce que je suis, comme beaucoup, un peu désespéré de voir que tous les efforts qui ont été faits par les humanitaires, les Nations Unies, les bailleurs de fonds comme les Français ou l'Union Européenne, tout ça n a servi à rien".