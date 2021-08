Afghanistan : "j'ai très peur pour ma famille", l'angoisse d'un Afghan installé à Rennes

Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, est tombée aux mains des talibans, dimanche 15 août. À plus de 7.750 kilomètres de là, à Rennes, un Afghan s'inquiète pour sa famille. Tous ses proches sont restés dans leur ville d'origine, à l'est de Kaboul. Lui, a fui son pays il y a plus de 6 ans.