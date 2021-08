Afghanistan : Joe Biden confirme le retrait de l'armée américaine au 31 août, sous conditions

Alors que la France et d'autres pays demandaient plus de temps pour évacuer leurs ressortissants et les Afghans en danger du pays, le président américain Joe Biden a décidé de maintenir la date butoir du 31 août pour le retrait des troupes américaines. Une date limite à condition de pouvoir évacuer.

Confronté à un ultimatum des talibans, Joe Biden a confirmé mardi la date butoir du 31 août pour terminer la "mission" de l'armée américaine en Afghanistan, à condition que le nouveau régime afghan n'entrave pas l'évacuation de ceux qui veulent fuir Kaboul.

Lors d'un sommet virtuel avec ses homologues du G7, le président des Etats-Unis a donc opposé une fin de non-recevoir aux alliés de Washington qui plaidaient pour une prolongation de la présence militaire américaine, afin de laisser plus de temps aux exfiltrations d'Afghans jugés à risque dans leur propre pays depuis la prise du pouvoir par les talibans.

Les Américains se retireront le 31 août à condition que les talibans laissent partir ceux qui le souhaitent

"Nous sommes actuellement sur la voie de terminer d'ici le 31 août" la "mission" visant à "évacuer les gens aussi efficacement et sûrement que possible", a-t-il déclaré lors d'une allocution retardée à plusieurs reprises. Mais le respect de ce délai "dépend" de la coopération des talibans pour "permettre l'accès à l'aéroport" des candidats au départ, a-t-il prévenu, les mettant en garde contre toute "entrave" à ces opérations difficiles. Joe Biden a ainsi précisé avoir "demandé au Pentagone et au département d'Etat des plans d'urgence pour ajuster le calendrier si cela devait être nécessaire".

Des milliers d'Afghans toujours massés devant l'aéroport

De leur côté, les talibans ont confirmé mardi qu'ils ne permettraient pas aux Occidentaux de prolonger leurs évacuations au-delà du 31 août, malgré leurs demandes répétées. Alors que près de 60.000 étrangers et Afghans ont déjà fui le pays par avion depuis la prise de pouvoir éclair des talibans il y a neuf jours, des milliers de personnes continuent à se masser devant l'aéroport de Kaboul, dans l'espoir de pouvoir entrer et monter dans un des avions affrétés par les Occidentaux.

Les talibans accusent les Occidentaux de vider l'Afghanistan de ses forces vives

Lundi, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian avait indiqué qu'un "délai supplémentaire" était "nécessaire pour mener à bien les opérations" d'évacuations. Mais ce mardi, les talibans ont répété leur opposition "ferme" à toute extension au-delà du 31 août, date prévue du retrait des forces américaines qui les encadrent à l'aéroport. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a sermonné les Occidentaux, les accusant de vider le pays de ses forces vives en évacuant les Afghans qui ont travaillé avec eux, souvent parmi les plus qualifiés.

Le G7 demande aux talibans de "garantir un passage sûr"

Dans son communiqué final, le G7 a semblé confirmer la décision de Joe Biden en se tournant vers les talibans à qui il a demandé de "garantir un passage sûr" à ceux qui veulent quitter l'Afghanistan, y compris au-delà du 31 août. Le G7 prévient aussi les talibans qu'ils devront "rendre compte de leurs actes pour empêcher le terrorisme et sur les droits humains, en particulier ceux des femmes", et que leur pays, qui a été un refuge d'Al-Qaïda avant les attentats du 11-Septembre, ne devait "jamais redevenir un havre sûr pour le terrorisme et une source d'attaques terroristes contre d'autres" pays.

Depuis l'accélération des évacuations il y a une semaine, la France a ramené sur son sol plus de 2.000 personnes. Deux nouveaux vols de personnes évacuées par la France de Kaboul ont atterri ce mardi à Paris, transportant 450 personnes dont une grande majorité d'Afghans. D'autres vols sont attendus.