Afghanistan : la France juge "nécessaire" un "délai supplémentaire" pour mener ses évacuations

Le temps presse pour évacuer d'Afghanistan les ressortissants français et les Afghans en danger depuis la prise de pouvoir des talibans. Le 31 août, jour du retrait définitif des forces américaines, fait office de date-butoir. Ce lundi, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian a jugé "nécessaire" un "délai supplémentaire". Ce calendrier est jugé de plus en plus intenable par les partenaires des États-Unis et le président Joe Biden n'a pas exclu dimanche de prolonger la présence des soldats américains qui supervisent les opérations d'évacuation à l'aéroport de Kaboul. Mais les talibans ont prévenu qu'ils n'accepteraient pas de prolongation.

Le retour des Français et de leurs alliés, débuté "depuis plusieurs mois", selon la ministre de la Défense Florence Parly, s'est accéléré depuis l'arrivée des talibans à Kaboul le 15 août et se poursuit. Un septième vol transportant plus de 250 personnes est arrivé ce lundi matin à Roissy et ce mardi, "deux autres rotations seront assurées", a indiqué Jean-Yves Le Drian, en déplacement sur la base aérienne 104 d'Al-Dhafra, à 30 kilomètres d'Abou Dhabi, où l'armée de l'Air française a mis en place un pont aérien vers Kaboul. Entre le 17 et le 22 août, la France a mis à l'abri près de 1.200 personnes. Parmi elles se trouvaient "près d'une centaine de ressortissants français, près d'un millier d'Afghanes et d'Afghans menacés et des dizaines de ressortissants étrangers, de l'Union européenne et qui travaillent pour l'UE", a précisé l'entourage du ministre des Affaires étrangères.

Un accès "au compte gouttes" à l'aéroport

Mais les opérations sont compliquées par la présence des talibans aux abords de l'aéroport. L'accès "se fait au compte gouttes", a expliqué le ministre. "Il faut encore accroître notre coordination localement, avec les États-Unis et nos partenaires présents sur place", a-t-il ajouté.

Des milliers de personnes se massent chaque jour aux portes de l'aéroport pour tenter de trouver une place sur un vol. C'est le cas d'un jeune afghan de 19 ans scolarisé en Dordogne. Il n'arrive pas à joindre les services français. En tentant d'approcher de l'aéroport samedi, il a été fouetté par les talibans, rapporte France Bleu Périgord. Une famille franco-afghane tente aussi de rentrer chez elle, à Orléans mais "la foule empêche que l'on puisse rentrer dans l'aéroport de Kaboul, la situation est chaotique autour de l'aéroport et même dans les axes stratégiques de la ville", a expliqué à France Bleu Orléans le père de famille, Yama Enayat Zadah.

D'après le Pentagone, depuis début juillet, 42.000 personnes ont été évacuées d'Afghanistan, dont 37.000 depuis que les évacuations aériennes se sont intensifiées le 14 août, veille de la prise de Kaboul par les talibans.