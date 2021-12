Afghanistan : la France organise l'évacuation de près de 260 Afghans menacés et remercie le Qatar

La France a organisé une nouvelle opération d'évacuation entre Kaboul, en Afghanistan, et Doha, au Qatar, a indiqué ce vendredi soir le ministère de l'Europe et des affaires étrangères. "Particulièrement menacés en raison de leurs engagements", 258 Afghans et Afghanes ont été évacués vers la France dans un vol affrété jeudi. Avec eux, onze Français et une soixantaine de Néerlandais. Des journalistes figurent dans la liste, ainsi que des personnes qui ont des liens avec la France, "y compris des anciens personnels civils de recrutement local de nos armées (PCRL)."

Ce samedi matin, Emmanuel Macron en tournée dans trois pays du Golfe a remercié le Qatar pour l'aide apportée pour organiser l'évacuation de ces personnes. Le ministère a précisé que leur transfert vers la France sera organisé en fin de semaine prochaine. Selon Paris, "depuis le 10 septembre, 110 Français ainsi que 396 Afghanes et Afghans ont été évacués sur 10 vols distincts organisés par le Qatar". "Nous allons continuer" a précisé Emmanuel Macron.

Alors que la visite d'Emmanuel Macron dans les pays du Golfe suscite la polémique. L'Elysée a précisé ce samedi que le président français a abordé, avec l'émir du Qatar, les questions de la lutte contre le terrorisme et du financement du culte musulman en France. Il a également discuté des préparatifs de la Coupe du Monde 2022 au Qatar et du droit du travail dans le pays appelant à "poursuivre le dialogue sur ce sujet, qui a déjà permis des réformes importantes". Plusieurs ONG accusent le Qatar d'exploiter les travailleurs étrangers, notamment dans la construction des stades.

Au cours de cette tournée dans les pays du Golfe, Emmanuel Macron doit également rencontrer le prince héritier d'Arabie Saoudite largement critiqué après l'assassinat, en 2018, du journaliste saoudien Jamal Kashoggi. Dans le cadre de ce déplacement présidentiel, la signature d'un contrat de 17 milliards d’euros entre les Emirats arabes et la France a été annoncée vendredi pour l'achat de 80 avions de combat Rafale au groupe Dassault et 12 hélicoptères Caracal.