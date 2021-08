Afghanistan : le maire de Saint-Étienne prêt à accueillir des réfugiés

Gaël Perdriau se prononce pour l'accueil des refugiés afghans. "Il en est de notre devoir d'humain, il en est de ma responsabilité d'homme politique", écrit le maire Les Républicains de Saint-Étienne dans un communiqué. "Nous sommes en présence de demandeurs d'asile politique, risquant d'être assassinés par les talibans (...) Notre ville s'honorera en accueillant, selon ses capacités, en mobilisant tous les acteurs (...) afin de créer les conditions d'un accueil dans la dignité et offrant toutes les chances d'un accompagnement humain efficace", ajoute-t-il.

"Un accueil momentané et provisoire", précise Gaël Perdriau, vice-président du parti Les Républicains. Il explique que " le dispositif mis en place avec succès pour l'accueil des réfugiés syriens en 2015" est reconduit, sachant que les associations d'accompagnement et les bailleurs sociaux se sont à nouveau déclarés partants. Ces partenaires avaient notamment mis à disposition six appartements meublés.

Vingt communes de la Loire volontaires pour l'accueil des réfugiés syriens en 2015

De 2015 à 2018, une centaine de Syriens sont ainsi passés par Saint-Étienne. Escale de six à douze mois avant de rebondir pour la plupart en partant s'installer ailleurs au gré des opportunités professionnelles, des formations ou des regroupements. Cette année-là, 120 000 personnes avaient fui les zones de guerre, la France avait décidé d'accueillir 24 000 réfugiés sur deux ans.

Dans la Loire, vingt communes s'étaient alors portées volontaires mais seules sept d'entre elles avaient finalement vu arriver des réfugiés.

Après la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, plusieurs maires socialistes et écologistes ont signalé qu'ils étaient en mesure d'accueillir des Afghans. Notamment les élus de Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand ou encore Strasbourg.