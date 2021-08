CARTES - Afghanistan : ce qu'il faut savoir de la progression éclair des talibans

Les talibans ont lancé cette offensive en mai, au début du retrait final des forces américaines et étrangères, mais leur avancée s'est accélérée ces derniers jours avec la prise de plusieurs centres urbains. Le gouvernement afghan et son président, Ashraf Ghani, sont proches de perdre tout contrôle sur la moitié nord du pays. Le départ des forces internationales doit être achevé d'ici le 31 août, vingt ans après leur intervention dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis. Le pays est-il en passe de tomber aux mains de talibans ? France Bleu vous explique.

Dix capitales provinciales conquises en une semaine

Les talibans détenaient ce jeudi matin dix des 34 capitales provinciales de l'Afghanistan, après avoir conquis la ville de Ghazni. C'est la capitale provinciale la plus proche de Kaboul conquise par les insurgés depuis qu'ils ont lancé leur offensive en mai, à la faveur du début du retrait des forces étrangères, qui doit être achevé d'ici la fin août. Cette prise permet aux talibans de couper les lignes de ravitaillement terrestres de l'armée, entre Kaboul et le sud du pays.

Carte de l'Afghanistan localisant les villes prises par les talibans, au 12 août. © AFP -

Les talibans ont avancé à un rythme effréné ces derniers jours. En une semaine, ils ont pris le contrôle de 10 sur 34 capitales provinciales afghanes, dont sept situées dans le nord du pays, une région qui leur avait pourtant toujours résisté par le passé.

Carte de l'évolution des zones de contrôle du territoire afghan par le gouvernement ou les talibans, d'avril à août 2021 © AFP -

Atrocités

Quelque 359.000 personnes ont été déplacées en Afghanistan à cause des combats depuis le début de l'année, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Les talibans sont accusés de nombreuses atrocités dans les endroits passés sous leur coupe. Abdulmanan, un déplacé de Kunduz, a confié à l'Agence France Presse avoir vu les talibans décapiter un de ses fils, sans savoir "si son corps a été mangé par les chiens ou enterré".

Nasser a fui l'Afghanistan, en 2008, à l'âge de 13 ans. Il vit désormais dans une petite commune de l'Yonne, mais sa ville natale, Baghlan, a été prise par les talibans ce mardi. Sa tante, ses cousines et ses cousins y vivent toujours. "En ce moment, j'appelle plusieurs fois par jour pour avoir des nouvelles, mais c'est parfois un peu compliqué, car ils coupent tout", explique le jeune boulanger à France Bleu Auxerre. "Les talibans sont en train de gagner du terrain et ils font du mal aux gens. Quand les talibans arrivent dans une ville ou un village, ils tuent les gens, les enfants, ils violent les femmes, ils font des choses inimaginables !"

Nasser Moradi, le boulanger de Carisey, s'inquiète pour sa famille en Afghanistan Copier

"Les informations qui filtrent depuis les districts qu'ils ont pris récemment ne sont pas bonnes concernant les femmes", rapporte à franceinfo Solène Chalvon-Fioriti, grand reporter, nommée pour le prix Bayeux des correspondants de guerre pour un reportage Afghanistan. "On voit bien qu'ils demandent à nouveau aux femmes de rester chez elles, de porter la burqa, de sortir uniquement avec un homme de leur famille, une sorte de chaperon qui vous suit partout."

Joe Biden sans regrets

"Je ne regrette pas ma décision" de quitter l'Afghanistan, a assuré mardi le président américain Joe Biden. Les Afghans "doivent avoir la volonté de se battre" et "doivent se battre pour eux-mêmes, pour leur nation". Washington cache de moins en moins son agacement face à la faiblesse de l'armée de Kaboul, que les Américains forment, financent et équipent depuis des années.

Le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price, a ainsi souligné que les forces gouvernementales étaient "très supérieures en nombre" aux talibans, et qu'elles avaient "le potentiel d'infliger des pertes plus importantes". "Cette idée que l'avancée des talibans ne peut pas être arrêtée", "ce n'est pas la réalité du terrain", a-t-il estimé.

"On a très mal formé" les soldats afghans "parce que cet argent a été détourné", rétorque Solène Chalvon-Fioriti. "L'argent qui était donné dans l'armée, dans la justice, en Afghanistan, c'est le plus gros poste de corruption. Le travail de sape psychologique qui a été mené du côté des talibans est très réussi. Quand ils arrivent dans des capitales provinciales, en réalité, il y a assez peu de combats. Ce qui se passe souvent, c'est que les forces afghanes et les plus hauts fonctionnaires s'en vont et se cachent dans une base militaire parce qu'il y a vraiment une démoralisation profonde."

Effectifs, moyens, moral : le point sur les forces en présence en Afghanistan © AFP -

Processus de paix au point mort

Alors que les combats font rage dans le nord, mais aussi dans le sud autour de Kandahar et dans Lashkar Gah, deux fiefs historiques des insurgés, Doha a accueilli mardi la première d'une série de réunions internationales avec des représentants du Qatar, des Etats-Unis, de Chine, du Royaume-Uni, de l'Ouzbékistan, du Pakistan, des Nations unies et de l'Union européenne.

Le processus de paix entre le gouvernement afghan et les talibans s'est ouvert en septembre dernier au Qatar, dans le cadre de l'accord conclu en février 2020 entre les insurgés et Washington prévoyant le départ total des troupes étrangères d'Afghanistan. Mais les discussions sont au point mort.