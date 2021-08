Afghanistan : les talibans aux portes de Kaboul se rapprochent de la prise de pouvoir complète du pays

Les talibans sont aux portes de Kaboul ce dimanche 15 août, et se rapprochent de la prise complète du pouvoir en Afghanistan, après une campagne militaire rapide, menée dès le mois de mai et le retrait final des troupes américaines et étrangères du pays. Pour rappel, le président américain Joe Biden a décidé de mettre fin à 20 ans de guerre, lancée dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001 pour renverser les talibans en raison de leur de refus de livrer le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden. Les forces de sécurité afghanes ont reçu des centaines de milliards de dollars de la part des États-Unis pour soutenir le gouvernement mais la déroute est aujourd'hui totale. Le président Ashraf Ghani se retrouve sans autre option que de devoir choisir entre capituler et démissionner, ou poursuivre le combat pour sauver Kaboul, au risque d'être responsable d'un bain de sang.

Pour le moment, les combattants talibans ont reçu l'ordre de ne pas entrer dans Kaboul. Des habitants ont cependant affirmé auprès de l'Agence France presse avoir aperçu des insurgés dans la banlieue éloignée de la capitale, encerclée et où la panique commençait à gagner. Les insurgés s'étaient emparés sans résistance dimanche de la ville de Jalalabad (est), quelques heures après avoir pris Mazar-i-Sharif, la quatrième plus grande ville afghane et le principal centre urbain du nord du pays. Les talibans ont désormais pris le contrôle de la grande majorité du pays.

Évacuation des Américains et de leurs alliés, craintes des habitants

Les États-Unis, tout comme le Royaume-Uni, poursuivent ce dimanche l'évacuation de leurs ressortissants et des civils afghans qui ont coopéré avec eux et qui craignent pour leur vie. Plusieurs pays occidentaux vont réduire au strict minimum leur présence, voire fermer provisoirement leur ambassade.

Parmi les habitants, panique et interrogation se mêlent. "Nous apprécions le retour des talibans en Afghanistan, mais nous espérons que leur arrivée mènera à la paix et non à un bain de sang. Je me rappelle, quand j'étais enfant, très jeune, les atrocités commises par les talibans", a déclaré à l'AFP Tariq Nezami, un commerçant de 30 ans. "J'espère juste que leur retour mène à la paix, c'est tout ce que je veux", a-t-il insisté. "Vous voyez, beaucoup d'Afghans fuient chaque jour Kaboul, ça veut dire qu'ils ont de mauvais souvenirs des talibans, ils les fuient."

Beaucoup d'Afghans, surtout dans la capitale, et les femmes en particulier, habitués à la liberté qu'ils ont connue ces 20 dernières années, craignent un retour au pouvoir des talibans. Lorsqu'ils dirigeaient le pays, entre 1996 et 2001, ces derniers avaient imposé leur version ultra-rigoriste de la loi islamique. Les femmes avaient interdiction de sortir sans un chaperon masculin et de travailler, et les filles d'aller à l'école. Les femmes accusées de crimes comme l'adultère étaient fouettées et lapidées. Les voleurs avaient les mains coupées, les meurtriers étaient exécutés en public et les homosexuels tués. Les talibans, qui veillent à afficher aujourd'hui une image plus modérée, ont maintes fois promis que s'ils revenaient au pouvoir, ils respecteraient les droits humains, en particulier ceux des femmes, en accord avec les "valeurs islamiques". Mais dans les zones nouvellement conquises, ils ont déjà été accusés de nombreuses atrocités : meurtres de civils, décapitations, enlèvements d'adolescentes pour les marier de force, notamment.