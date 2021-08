Afghanistan : "Mon fils n'est pas parti pour rien", réagit la mère de Valéry Tholy, Haut-Saônois tué en 2011

Il était lieutenant au moment de sa mort en Afghanistan en 2011, il a été promu capitaine à titre posthume. Valéry Tholy, un parachutiste originaire de Pennesières en Haute-Saône "ne partait pas à la guéguerre", il s'était engagé par conviction, raconte aujourd'hui sa mère Patricia Rabani. Et à la question de savoir si l'engagement militaire de la France en Afghanistan a eu un sens après la prise de pouvoir des talibans ce week-end, vingt ans après en avoir été chassés, elle répond aujourd'hui oui, sans hésiter. Valéry Tholy est le 75ème des 90 soldats français décédés en Afghanistan.

Il fallait y aller" - Patricia, la mère de Valéry

"C'est maintenant que je me rends compte de la valeur de mon fils," raconte Patricia. "J'ai mieux compris son besoin de participer à cette cause, jusqu'ici je réagissais plutôt en égoïste, il partait loin de moi et il en est mort. Là je me dis il avait raison, _il fallait y aller_. Quand nos jeunes étaient là-bas on voulait qu'ils rentrent, quand ils sont morts, on n'a pas compris."

Mon fils n'est pas parti pour rien"

"Mais depuis quelques temps, je change mon regard," reprend cette maman aujourd'hui âgée de 63 ans. "Si, ils étaient là-bas pour quelque chose. Maintenant qu'ils ne sont plus là, on peut mesurer ce qui se passe. Valéry n'est pas parti pour rien."

"Plusieurs fois, je lui ai demandé pourquoi, car quand il est parti il n'était pas obligé, il avait déjà fait le Kosovo, la Côte d'Ivoire. Il m'a dit : si un jour mes filles ne pouvaient plus apprendre à lire et à écrire et devaient se cacher, je voudrais que quelqu'un prenne les armes pour qu'elles vivent mieux. C'est terrible, qu'est-ce qu'elles vont devenir ces femmes, comment ça va se passer ?" s'interroge aujourd'hui Patricia Rabani. Tout comme la communauté internationale.