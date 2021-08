Afghanistan : "Notre fils est mort pour rien", lâche écœuré le père du Mayennais Cyril Louaisil

Annick et Alain Louaisil, qui résident à Ballots dans le Sud-Mayenne, ne cachent pas leur colère intérieure à la vue de la situation désespérée de l'Afghanistan, tombé aux mains des talibans. Leur fils, le caporal Cyril Louaisil, fait partie des 89 soldats français morts dans ce pays, en mai 2011.

L'évacuation de ressortissants français a commencé depuis ce lundi en Afghanistan. Un pays tombé aux mains des talibans. Ce lundi, des scènes de panique se sont enchaînées dans l'aéroport de Kaboul avec des milliers de civils qui tentaient de fuir le pays. En Mayenne, ces événements sont particulièrement suivis par la famille Louaisil, à Ballots dans le sud du département. Alain et Annick ont en effet perdu leur fils, le caporal Cyril Louaisil, mort le 18 mai 2011 alors qu'il partait en mission en Kapissa, à 80 kilomètres à l'est de Kaboul.

Une colère froide

La colère est froide. Depuis quelques heures, Alain Louaisil et son épouse regardent à la télévision les images de l'invasion de Kaboul, avec toujours ce même sentiment, et cette même conclusion à la bouche. "Notre fils est mort pour rien. Tout ce que nos soldats ont fait là-bas n'a servi à rien en fin de compte. C'est un immense gâchis humain. On a envoyé nos soldats pour qui ? Pour quoi ? Pour rien, quand je vois le résultat", lâche le père de famille.

La situation chaotique de l'Afghanistan ravive la douleur du couple mayennais, lui qui avait déjà très mal vécu, en 2012, le retrait des 3.500 soldats français décidé par François Hollande, le président de la République de l'époque. "J'en veux autant à Sarkozy de les avoir envoyés, et j'en veux encore plus à Hollande de les avoir rapatriés. Et les Américains j'en parle même pas", poursuit Alain Louaisil, la voix basse.

"Désabusé"

"Je pense aussi à tous ces civils, toutes ces femmes, tous ces enfants qui risquent de ne même plus aller à l'école. Je ne sais pas quoi dire, mais on est désabusé. Il y a quand même des Afghans qui ont aidé les forces françaises. On ne va pas les abandonner quand même…" termine le papa, qui regardera encore d'un œil stupéfait les prochains événements de l'Afghanistan à la télévision.

Le caporal Cyril Louaisil appartenait à la task force Lafayette et était déployé dans ce pays depuis décembre 2010. Le Mayennais de 24 ans est décédé après "l'explosion accidentelle d’une munition, le 18 mai 2011. Il s’apprêtait à embarquer dans son véhicule blindé, pour partir en mission de contrôle de zone avec son unité dans le sud de la Kapisa", explique le ministère des Armées sur son site internet.