Afghanistan : au moins 85 morts dans le double attentat de Kaboul, la France poursuit ses évacuations

Les deux attentats-suicides qui ont eu lieu jeudi près de l'aéroport de Kaboul, où plusieurs milliers de personnes se massent toujours pour tenter de fuir l'Afghanistan, ont causé la mort d'au moins 72 civils et 13 militaires américains, selon un nouveau bilan communiqué ce vendredi matin. Les attaques ont également blessé 150 personnes et 18 soldats américains.. Le président américain Joe Biden a promis des représailles contre les auteurs de ces attaques, revendiquées par l'Etat islamique. La France, qui devait terminer ses évacuations ce vendredi soir, pourrait les prolonger.

Joe Biden promet de "pourchasser" les auteurs des attaques

Confronté à la plus grave crise depuis le début de son mandat et visiblement secoué, le président américain Joe Biden a réagi en promettant de "pourchasser" et de "faire payer" les auteurs de l'attaque. "L'Amérique ne se laissera pas intimider", a-t-il lancé d'un ton martial.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce premier attentat meurtrier depuis le retour au pouvoir des talibans le 15 août intervient à quelques jours du départ du pays des troupes américaines, prévu le 31 août après vingt ans de guerre infructueuse contre les islamistes. Les larmes aux yeux, M. Biden a rendu hommage aux soldats tués, "des héros engagés dans une mission dangereuse et altruiste pour sauver d'autres vies" et il a fait savoir que les Etats-Unis allaient "poursuivre l'évacuation".

Plus de 100.000 personnes évacuées depuis le retour des talibans au pouvoir

Selon Washington, qui s'attend à ce que les attaques de l'Etat islamique "continuent", cet attentat a été mené par deux kamikazes du groupe jihadiste, suivi d'une fusillade. Les Occidentaux ont condamné l'attentat, en soulignant qu'il ne devait pas empêcher la poursuite des évacuations massives, qui ont à ce jour permis de faire partir 100.100 personnes. L'Otan et l'Union européenne ont appelé à poursuivre les évacuations depuis Kaboul malgré tout.

L'ambassadeur français à Kaboul rapatrié à Paris

Le président Emmanuel Macron a condamné "avec la plus grande fermeté les attaques terroristes". L'état-major des armées a, lui aussi, annoncé que Paris poursuivait ses opérations d'évacuation d'Afghans craignant les représailles des talibans.

Après les explosions, Paris a annoncé le rapatriement en France pour raisons de sécurité de son ambassadeur en Afghanistan David Martinon, qui se trouvait jusqu'alors à l'aéroport de Kaboul. En raison de l'insécurité, l'ambassadeur de France à Kaboul travaillera désormais depuis Paris, a-t-il annoncé.

Les évacuations opérées par la France prolongées ?

Les évacuations militaires effectuées par la France devaient se terminer ce vendredi soir. Mais elles "pourraient peut-être aller au-delà", a déclaré ce vendredi matin le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune. "On est sur des opérations qui vont s'achever rapidement (...) cela pourrait aller peut-être au-delà de ce soir (mais) nous devons rester prudents sur ce sujet", a-t-il dit sur Europe 1.