Droits des femmes, situation humanitaire : où en est l'Afghanistan, un an après le retour des talibans ?

Ce lundi 15 août était férié en Afghanistan. Les talibans l'ont décrété pour fêter leur un an de pouvoir alors que les agences d'aides humanitaire s'alarment de voir la moitié des 38 millions d'habitants du pays confrontés à une pauvreté extrême.

Le 15 août 2021 en effet, les fondamentalistes islamistes s'emparaient de la capitale, Kaboul, au terme d'une offensive éclair contre le gouvernement. Les talibans ont su profiter du retrait des troupes américaines et de l'Otan après vingt ans de conflit dans le pays. "Ce jour-là, l'Emirat islamique a mis à genoux la superpuissance mondiale et leurs alliés, et les Afghans ont obtenu leur indépendance", s'était félicité Abdul Ghani Baradar, vice-Premier ministre et co-fondateur du mouvement des talibans.

Un retour vers une interprétation rigoriste de l'islam

Jusqu'au 31 août, des dizaines de milliers de civils en panique se précipitaient vers l'aéroport de la capitale pour être évacuées hors du pays, y compris en France. Les images stupéfiantes de foules prenant d'assaut et grimpant sur des avions stationnés sur le tarmac, ou encore tentant de s'accrocher à un avion-cargo de l'armée américaine en train de décoller ont marqué le monde.

Au lendemain de l'arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan, des milliers de civils sont évacués, notamment vers la France. © Visactu - Visactu

Pour les Afghans ordinaires, et particulièrement les femmes, qui sont restés, le retour des fondamentalistes islamistes n'a fait qu'amplifier les difficultés. Très vite et en dépit de leur promesse initiale, les nouveaux maîtres du pays sont largement revenus à l'interprétation ultra-rigoriste de l'islam qui avait caractérisé leur premier passage au pouvoir entre 1996 et 2001, restreignant fortement les droits des femmes. Celles-ci sont exclues de nombreux emplois publics et interdites de voyager seules en dehors de leur ville. Elles n'ont plus accès aux lycées et aux collèges.

à lire aussi En Afghanistan, les talibans ordonnent aux femmes de porter un voile intégral en public

Autre symbole des restrictions de libertés, "sur 11.857 journalistes recensés avant l'arrivée au pouvoir des talibans, il n'en reste aujourd'hui que 4.759", selon les estimations de Reporters sans frontières. "Le 15 août 2021, le pays comptait 547 médias. Un an plus tard, 219 ont cessé leurs activités", alors que dans le même temps, seulement "4 ont été créés", poursuit l'ONG de défense de la presse.

Des milliers d'Afghans patientent sur le tarmac de l'aéroport de Kaboul, le 16 août 2021, pour fuir le pays après l'arrivée des talibans au pouvoir. © AFP - AFP

Des millions d'Afghans vivent sous le seuil de pauvreté

un an après le retour fracassant des talibans au pouvoir en Afghanistan, des divisions apparaissent déjà dans leurs rangs face aux défis colossaux auxquels sont confrontés les anciens insurgés et nouveaux maîtres du pays. Leur victoire a certes mis fin aux combats - et offert un peu de répit aux Afghans des zones rurales, éreintés par deux décennies de violence - mais l'Afghanistan est aujourd'hui plongé dans un tourbillon de crises financière, économique et humanitaire. Des millions d'Afghans vivent sous le seuil de pauvreté.

Des femmes afghanes font la queue lors d'une distribution d'aide alimentaire dans Kaboul en novembre 2021. © AFP - HECTOR RETAMAL

Même si la détresse économique du pays a commencé bien avant la prise de pouvoir par les talibans, celle-ci a poussé le pays de 38 millions d'habitants au bord du précipice. Très vite par exemple, les États-Unis ont gelé près de 9,5 milliards de dollars de la banque centrale afghane et la Banque mondiale a suspendu ses aides à l'Afghanistan, où 60% de la population dépend de l'aide internationale.

120 millions d'euros d'aide versés par la France

Aujourd'hui, "on estime que _plus de la moitié de la population a besoin d'aide humanitaire directe_", a alerté sur franceinfo Lucien Christen, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans le pays. "Toutes les franges de la population afghane sont touchées." Pour faire face à cette "situation vraiment désastreuse", le CICR a vu son "budget largement augmenter" depuis fin 2021, avec "près de 200 millions de dollars" alloués à la "deuxième plus grosse opération" de l'organisation humanitaire "dans le monde à l'heure actuelle", explique Lucien Christen. Mais les organisations humanitaires ne pourront pas tout faire toutes seules et en appellent aux Etats.

Du côté de la France justement, "120 millions d’euros ont été mis à profit des Afghans pour essayer de répondre aux besoins les plus urgents de la population", a expliqué la semaine dernière, sur franceinfo toujours, Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. _"_Nous ne reconnaissons pas le régime des talibans et donc nous avons une politique qui vise à aider les Afghans sur le terrain par une politique humanitaire." La communauté internationale, elle, a versé via l'ONU environ 2 milliards depuis le début de l'année.