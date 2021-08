Afghanistan : un collectif d'élus français appelle à un "accueil digne" des Afghans fuyant leur pays

"L'accueil des Afghans et Afghanes fuyant leur pays est possible", affirment les membres du collectif (photo d'illustration).

"L'accueil des Afghans et Afghanes fuyant leur pays est possible", affirmaient ce jeudi dans un communiqué l'Anvita (Association nationale des villes et territoires accueillants), qui réunit 37 élus et 49 collectivités dont Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille et Grenoble notamment. Ce collectif d'élus et collectivités de gauche a plaidé pour un "accueil digne" des Afghans fuyant leur pays, appelant l'Etat à être "à la hauteur face à la gravité de la situation".

"Nous, élus et collectivités du réseau, nous engageons à construire ensemble un accueil digne pour les personnes venues chercher refuge sur nos territoires", qui selon eux sera possible "s'il se fait dans la concertation entre l'État, les autorités locales et les acteurs de la société civile". Accusant Emmanuel Macron de "cynisme", pour avoir dit qu'il fallait "anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants", ils en appellent "aux valeurs de solidarité et de fraternité de la France".

Plusieurs maires écologistes ou de gauche, dont celui de Bordeaux Pierre Hurmic (EELV), de Grenoble Eric Piolle (EELV), de Marseille Benoît Payan (PS) ou de Besançon Anne Vignot (EELV), s'étaient déjà dits prêts ces derniers jours à accueillir des Afghans évacués de Kaboul. Le maire de Brest François Cuillandre (PS) a aussi fait savoir que sa ville était prête pour accueillir les Afghans poussés à l'exode, de même que le maire de Chambéry Thierry Repentin (PS). Les maires de Laval, Périgueux, Rouen, Strasbourg, Tours se sont aussi manifestés, ainsi que celui de Bédarieux, d'Amiens, Clermont-Ferrand ou encore Nancy. La préfecture de la Creuse se dit "prête" pour l'arrivée de réfugiés. Deux maires PS creusois ont pris position pour l'accueil des Afghans, à La Souterraine et Aubusson.

L'accueil des migrants est depuis régulièrement l'objet de passes d'armes entre l'État et les villes de gauche, qui l'accusent de se décharger de ses compétences. Mais même à droite, où l’inquiétude domine concernant les conséquences migratoires et sécuritaires de l'arrivée des talibans, le maire LR de Saint-Etienne Gaël Perdriau a annoncé jeudi qu'il souhaitait que sa ville participe dès à présent à l'accueil d'Afghans évacués de Kaboul.

Cinq familles afghanes sont déjà arrivées à Lille, a annoncé ce jeudi Martine Aubry. Un troisième avion français s'est posé à Paris jeudi avec à son bord quelque 200 personnes ramenées de Kaboul via les Emirats arabes unis, dans le cadre du pont aérien mis en place depuis la prise de pouvoir des talibans.

Les 27 appelés à "accélérer" leurs opérations d'accueil

L'Union européenne doit accueillir les Afghans faisant l'objet d'une "menace immédiate", avait déclaré mercredi la commissaire européenne Ylva Johansson, appelant les États membres à "accélérer" leurs opérations d'accueil de réfugiés sur leur sol.

Les deux plus hauts dirigeants de l'Union européenne, Charles Michel et Ursula von der Leyen, seront samedi à la base militaire de Torrejon de Ardoz, près de Madrid, afin d'y visiter le centre d'accueil installé par l'Espagne pour les employés afghans des institutions de l'UE exfiltrés de Kaboul.