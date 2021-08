Afghanistan : plusieurs victimes après des explosions aux abords de l'aéroport de Kaboul

Une explosion a fait au moins cinq morts ce jeudi à proximité de l'une des portes d'accès à l'aéroport de Kaboul, où se pressent depuis 12 jours des milliers d'Afghans soucieux de quitter le pays aux mains des talibans. Selon une source militaire contactée par l'AFP, elle s'est produite à proximité d'Abbey Gate, l'un des trois points d'accès à l'aéroport. "À tous nos amis afghans : si vous êtes près des portes de l'aéroport, éloignez-vous de toute urgence et mettez-vous à l'abri. Une deuxième explosion est possible", a tweeté David Martinon, l'ambassadeur de France en Afghanistan.

"Aucun soldat, policier ou diplomate français n’avait été engagé aujourd’hui à Abbey Gate", a-t-il ajouté.

La France essaie encore d'évacuer "plusieurs centaines" de personnes

Lors d'un point presse à Dublin, en Irlande, le président de la République Emmanuel Macron a appelé "chacune et chacun à la plus grande prudence". D'ici quelques jours, l'ambassadeur de France en Afghanistan "opèrera depuis Paris" a-t-il annoncé. "Compte tenu des conditions de sécurité, l'ambassadeur français ne restera pas pour le moment en Afghanistan", a précisé le chef de l'État. "Il restera ambassadeur (...). Par contre, pour des raisons sécuritaires, il opèrera depuis Paris".

La France essaie encore d'évacuer "plusieurs centaines" de personnes a ajouté Emmanuel Macron assurant que Paris faisait "le maximum" pour y arriver mais sans garantie en raison de la situation sécuritaire "extrêmement tendue" sur place. "Au moment où nous nous parlons, nous avons 20 bus avec des ressortissants binationaux et (des) Afghans que nous souhaitons pouvoir rapatrier (..) Cela représente plusieurs centaines de personnes en danger encore", a-t-il déclaré.

L'opération française d'évacuation de ressortissants français et de populations afghanes s'achèvera totalement vendredi soir, a annoncé ce jeudi le Premier ministre Jean Castex. "Autour de 2.500" personnes ont déjà été rapatriées depuis la prise de la capitale par les talibans le 15 août, a-t-il précisé sur RTL. Il s'agit de ressortissants français mais surtout "d'Afghans qui ont apporté, à un titre ou à un autre, leur concours à l'armée, etc. et des familles, des artistes, des journalistes..."