Agression au couteau à Birmingham en Angleterre : un homme de 27 ans arrêté par la police

Un homme de 27 ans a été arrêté ce lundi matin par la police britannique, après les agressions au couteau qui ont fait un mort et sept blessés dans la nuit de samedi à dimanche à Birmingham, en Angleterre. Selon les premiers éléments de l'enquête, il ne s'agit pas d'une attaque "terroriste".

La police britannique a arrêté ce lundi matin un homme de 27 ans, soupçonné d'être l'auteur des agressions au couteau qui ont fait un mort et sept blessés dans la nuit de samedi à dimanche à Birmingham, deuxième ville d'Angleterre.

Les attaques au couteau se sont déroulées entre 00 h 30 et 02 h 20 heures locales, dans plusieurs endroits du centre-ville. Un homme de 23 ans est décédé, tandis qu'un homme et une femme, âgés respectivement de 19 et 32 ans, sont toujours hospitalisés dans un état grave. Cinq autres personnes, âgées de 23 à 33 ans, ont été moins gravement blessés.

Le suspect de 27 ans a été retrouvé grâce à de nombreux appels d'habitants, après diffusion par la police des images de vidéosurveillance de l'individu, un jeune homme noir vêtu d'un sweat à capuche, d'un pantalon sombre et d'une casquette noire. "L'une de ces pistes nous a menés dans le quartier de Selly Oak ce matin où un homme a été arrêté" autour de 04 h du matin, a indiqué la police du comté des West Midlands.

Les victimes visées "au hasard", selon la police

Selon les premiers éléments de l'enquête, il ne s'agit pas d'une attaque "terroriste", ni du résultat d'un conflit entre gangs. Les victimes semblent au contraire avoir été visées "au hasard", selon les forces de l'ordre. Ce lundi, l'enquête va se poursuivre et la police a appelé tout témoin ou personne en possession d'images de l'attaque à se manifester.

En un an, le Royaume-Uni a été le théâtre de plusieurs attaques au couteau. Deux d'entre elles, ayant fait au total cinq morts et qualifiées de "terroristes" par la police, ont été perpétrées par des hommes radicalisés sortis de prison peu de temps auparavant. Inchangée depuis novembre 2019 au Royaume-Uni, la menace terroriste y est classée au troisième niveau d'importance sur une échelle qui en compte cinq.