Aidez les civils ukrainiens : une collecte de médicaments et de matériel de soins à Nîmes

Vous pouvez aider les civils en Ukraine ! Nicolas Tacussel, nîmois et fondateur de l'ONG Smile for Ukraine part ce mercredi direction l'Ukraine en voiture. Avec l'aide du Secours Populaire et de France bleu Gard Lozère, il lance une collecte de médicaments et soins médicaux à Nîmes.

Les civils ukrainiens ont besoin de vous ! Nicolas Tacussel, nîmois d'origine et cofondateur de l'ONG "Smile for Ukraine" en 2014 part ce mercredi 2 mars à la frontière ukrainienne en voiture. Il emmènera avec lui du matériel de soins.

Une collecte est organisée avec l'aide du Secours Populaire et de France bleu Gard Lozère. Elle aura lieu le lundi 28 février et mardi 1er mars au Secours Populaire, 104 route d'Avignon de 9h à 12h et de 14h à 17h.

En concertation avec les volontaires sur place, l'ONG a établi une liste de matériel nécessaire :

De l'argent liquide (ou par virement sur le compte de Nicolas qu’il envoie instantanément à ses volontaires) pour de la nourriture et de l'essence

Bandages

Bandage israélien

Bandage occlusif

Compresses Brulstop

Grands pansements anti-brûlures

Pince Mikulicz

Pince Kocher

Système de perfusion

Défibrillateurs

Oxymètre de pouls

Chlorure de sodium 0,9% pour inf

Seringues 5, 10 et 20 ml

Pansements 7x14 cm

Garrots tourniquet

Aiguille de décompression

Médicament hémostatique

Dobutamine en ampoules

Dexaméthasone en ampoules

Plâtre médical

La liste complète des biens nécessaires pour l'ONG Smile for Ukraine. - Smile for Ukraine

Vous pouvez aussi faire un virement sur le compte de Nicolas Tacussel directement :

Iban : LT72 3250 0808 2455 9103

BIC: REVOLT21

La collecte et l'argent récupéré permettront d'aider les Ukrainiens via les bénévoles de l'ONG qui opère dans trois villes : Tchernigov, Poltava, Kremenchuk.

Un besoin matériel et financier

Tchernigov, au nord du pays, a été bombardé ce dimanche par l'armée russe. Poltava et Kremenchuk se situent près de la zone du Donbass, où des conflits armés sont quotidiens depuis 2014.

La ville de Tchernigov en Ukraine ce dimanche 27 février après les bombardements de l'armée russe. - Smile for Ukraine

Nous avons l'habitude de soigner des blessés de guerre... On sent que très bientôt, il y aura des pénuries de matériel et de médicaments vue la situation. Nous avons un besoin urgent de matériel de soins. Nicolas Tacussel, cofondateur de l'association Smile for Ukraine

Le besoin est aussi financier, comme l'explique le nîmois : "Il faut aller chercher les blessés sur le terrain, donc on a besoin de faire des stocks d'essence et de pneus de rechange avant qu'il y ait des ruptures"

L'appel à l'aide de Nicolas Tacussel concerne tous les gardois : "Aussi bien les particuliers qui peuvent donner de l'argent ou du matériel simple comme des bandages, que les pharmaciens et spécialistes de la santé qui seraient plus aptes à avoir du matériel très spécifique".

Attention : il n'est pas nécessaire d'amener du matériel autre que ce qui est indiqué.

Informations pratiques : Collecte pour l'ONG Smile for Ukraine au Secours Populaire, 104 route d'Avignon à Nîmes de 9h à 12h et de 14h à 17h, le lundi 28 février et le mardi 1er mars