Airbus : un Beluga transporte un satellite depuis Toulouse jusqu'en Floride

Au-dessus de nos têtes à Toulouse, nous avons l'habitude de voir voler les Belugas d'Airbus. Mais ce n'est pas tous les jours qu'un de ces avions-cargos à bosse transporte un satellite. Son nom : HOTBIRD 13G construit par Airbus pour l'opérateur de satellite Eutelsat. Ce week-end, il a atterri aux Etats-Unis, en Floride. Un événement pour la compagnie.

Ça faisait dix ans qu'Airbus n'avait pas transporté de charge pour l'industrie spatiale, une prouesse pour Carole Martin, en charge de l'équipe ATI Airbus Transport International, elle supervise les vols extérieurs : "Ce sont vraiment des charges très spécifiques, sensibles à transporter. Il faut avoir des systèmes de gestion de la température notamment. Le convoi était assez exceptionnel et l'équipe est particulièrement fière."

C'est la première fois depuis 2009 qu'un Beluga se rend aux États-Unis - Airbus

C'est aussi la première fois depuis 2009 qu'un Beluga se rend aux États-Unis. Le satellite qu'il a transporté sera lancé en orbite, d'ici un mois, avec son jumeau, aussi construit par Airbus : HOTBIRD 13F. À eux deux, ils vont permettre de remplacer trois satellites et de diffuser 1.000 chaines de télévision en Europe, au Nord de l'Afrique et dans le Moyen-Orient. Ils permettront aussi d'améliorer la connexion de plus de 135 millions de personnes.

Une bonne nouvelle pour Airbus qui s'impose de nouveau dans l'industrie spatiale. "C'est une étape importante pour Airbus Defense and Space qui s'inquiétait de voir la réduction de capacité de transport vers les bases de lancement de satellite, notamment la Californie, explique Benoît Lemonnier, directeur de Airbus Beluga transport. Avec ce premier vol Beluga depuis plus de dix ans, c'est une possibilité qui s'ouvre et ça sécurise les livraisons futures de satellites."