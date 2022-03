Guerre en Ukraine : Alena et sa famille font partie des premiers réfugiés arrivés en Alsace

Brigitte et Patrick Kleimann ont accueilli Alena son mari et leur fille de 13 ans.

L’Alsace a noué des liens avec des familles ukrainiennes depuis la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986. Une association « les enfants de Tchernobyl » propose chaque année à des familles alsaciennes d’accueillir de jeunes ukrainiens. Au fil du temps, des liens forts se sont établis. Alena a séjourné il y a 25 ans chez la famille Kleinmann de Feldkirch . Les échanges se sont poursuivis chaque été. La jeune femme, âgée aujourd'hui de 33 ans, vient de trouver refuge dans cette commune, avec son mari Pasha et sa fille Vlada , 13 ans.

Une seconde famille en Alsace

" Alena fait partie de la famille" nous confie d’emblée Patrick Kleimann. C’est la fille d’Alena, Vlada qui est arrivée la première, il y a trois semaines avant que le conflit n’éclate. Alena et son mari ont pu fuir le 20 février via la Pologne. Ils ont atterri mardi à Zurich pour rejoindre Feldkirch. Alena se sent en sécurité dans ce petit village alsacien mais elle pense toujours forcement à Kiev où habite toute sa famille.

Elle est la plus jeune d'une fratrie de dix frères et soeurs, tous résident à Kiev. Plusieurs fois par jour Alena, via des messageries, communique avec ses proches qui se terrent dans des caves en attendant ,ce qu’elle redoute par-dessus tout, l’arrivée de l’armée russe dans la ville.

Elle juge important de témoigner pour qu’ici tout le monde comprenne bien la situation en Ukraine, face à cette invasion militaire du voisin russe.