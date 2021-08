Plusieurs morts et l'alerte au tsunami déclenchée après un séisme de magnitude 7,2 à Haïti

Plusieurs personnes sont mortes dans le puissant séisme de magnitude 7,2 qui a frappé Haïti vers 8h30 heure locale (12h30 GMT), ce samedi 14 août. Le tremblement de terre s'est produit à plus de 160 km au sud-ouest de la capitale Port-au-Prince, selon l'Institut américain de géophysique (USGS), et la longue secousse a été ressentie sur l'ensemble du pays. L'alerte au tsunami est déclenchée.

"Il y a des morts, je confirme, mais je n'ai pas encore le bilan précis", a déclaré le directeur de la protection civile du pays Jerry Chandler à l'Agence France presse (AFP), précisant que le Premier ministre Ariel Henry était en route pour le centre d'opération d'urgence national, à Port-au-Prince.

Plusieurs morts et d'importants dégâts

De nombreux dégâts matériels sont enregistrés dans plusieurs villes, selon les images de témoins dans la péninsule sud-ouest de l'île, publiées sur les réseaux sociaux. Des édifices religieux, des écoles et des habitations ont été endommagés lors du tremblement de terre, selon des habitants de la zone affectée. Sur des vidéos partagées en ligne, les riverains ont filmé des ruines de divers bâtiments en béton dont une église dans laquelle une cérémonie était apparemment en cours dans la commune de Les Anglais, à 200km au sud-ouest de Port-au-Prince.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il y a des maisons détruites et des blessés sous les décombres. Les gens sont dans les rues, affolés après ce qu'il s'est passé.

"C'est la panique", a témoigné sur franceinfo Frantz Duval, rédacteur en chef du journal haitien Le Nouvelliste, basé à Port-au-Prince. "Tout le monde a été réveillé et surpris par la longueur et l'intensité du séisme", a t-il décrit. D'après lui, "il n'y a pas de dégâts" dans la capitale mais "quelques minutes après le séisme, les informations qui nous remontent nous font état de très gros dégâts dans des villes du sud-ouest, comme Jérémie ou Les Cayes. Il y a des maisons détruites et des blessés sous les décombres. Les gens sont dans les rues, affolés après ce qu'il s'est passé." "Les souvenirs ont remonté", a-t-il également expliqué, en référence au séisme de magnitude 7 de janvier 2010, qui avait fait plus de 200.000 morts et 300.000 blessés en Haïti.