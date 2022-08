Algérie : Abdelmadjid Tebboune salue une "visite excellente et réussie" d'Emmanuel Macron

Une "visite excellente et réussie", salue ce samedi 27 août le président Abdelmadjid Tebboune, au troisième et dernier jour du déplacement d'Emmanuel Macron en Algérie pour "refonder" les relations entre les deux pays. Cette dernière journée de visite est marquée par la signature d'une déclaration commune appelant à une "nouvelle dynamique irréversible" dans les relations bilatérales, 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie.

Cette visite "a permis un rapprochement qui n'aurait pas été possible sans la personnalité même du président Macron", a affirmé devant la presse le président algérien Abdelmadjid Tebboune. En trois jours de visites, les deux hommes ont eu de longs échanges notamment sur la question des visas, dont la France avait décidé à l'automne 2021 de diviser le nombre octroyé par deux et sur le contentieux mémoriel entre les deux pays.

Selon le président algérien, les deux pays vont également "agir ensemble dans beaucoup de domaines en dehors de l'Algérie et la France". "Ce rapprochement va nous permettre d'aller très très loin", a-t-il poursuivi. Pour "rehausser leurs concertations politiques", Paris et Alger vont instaurer un "Haut conseil de coopération" au niveau des chefs d'Etat, afin "d'approfondir dans un esprit de confiance et respect mutuels, des réponses adaptées aux questions bilatérales, régionales et internationales", prévoit la Déclaration d'Alger, qui "fournit un cadre pour concevoir une vision commune et une démarche étroitement concertée pour faire face aux nouveaux défis globaux (crises globales et régionales, changement climatique, préservation de la biodiversité, révolution numérique, santé...)".