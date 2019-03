Algérie : Abdelaziz Bouteflika poussé vers la sortie, mais les Algériens doutent de la fin de la crise

Le président Abdelaziz Bouteflika et le e chef d'état-major de l'armée algérienne Ahmed Gaïd Salah

L’annonce a surpris tout le monde : le vice-ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de l’armée, Ahmed Gaid Salah a demandé mardi, dans une allocution, l’utilisation de l’article 102 de la Constitution. Un article qui s’applique quand le président de la République est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions "pour cause de maladie grave et durable", ou quand il démissionne. Dans ces deux cas, la vacance du poste de président est déclarée.

La balle est maintenant dans le camp d’Abdelazziz Bouteflika lui-même qui peut choisir de démissionner ou dans celui du président du Conseil constitutionnel à qui il revient de lancer la procédure.

Réactions mitigées

Quelques klaxons ont retenti dans la capitale algérienne pour accueillir la nouvelle mais les manifestants restent malgré tout prudents. Cette annonce "ne va pas régler la crise. Le peuple ne réclame pas uniquement le départ de Bouteflika, mais de tout le système au pouvoir", a dit à l'AFP Oumeima Khellaf, une jeune étudiante en tourisme.

Pour Mohand Chertouk, électricien de 36 ans, il s'agit "juste d'une tentative de gagner du temps. Le départ de Bouteflika peut constituer un début de solution, mais il faut ensuite "un changement profond, sinon la crise va perdurer".