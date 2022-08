Algérie : Emmanuel Macron annonce la création d'une commission d'historiens français et algériens

En visite pour trois jours en Algérie pour "refonder" les relations entre les deux pays, Emmanuel Macron a annoncé, ce jeudi, la création d'une commission mixte d'historiens français et algériens sur la colonisation et la guerre. Elle aura un "accès complet" aux archives, précise le chef d'Etat.

Il veut "se tourner vers l'avenir" malgré "un passé commun complexe et douloureux". Depuis Alger, ce jeudi 25 août, Emmanuel Macron a expliqué vouloir apaiser le travail des mémoires avec la création d'une commission mixte d'historiens français et algériens sur la colonisation et la guerre.

Après s'être entretenu avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, le Président français a affiché la volonté commune de "bâtir l'avenir", afin de "refonder" les relations entre les deux pays.

Un accès complet aux archives françaises

En visite pour trois jours en Algérie, Emmanuel Macron a insisté sur l'importance d'une collaboration "sans tabous, avec une volonté de travail libre, historique, d'accès complet à nos archives", une demande de longue date des historiens algériens.

La commission d'historiens aura pour mission selon le chef d'Etat français de "regarder l'ensemble de cette période historique", "du début de la colonisation à la guerre de libération".