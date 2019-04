Algérie : l'armée demande un départ "immédiat" de Bouteflika

Le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée algérienne, a demandé mardi que soit "appliquée immédiatement" la procédure constitutionnelle permettant d'écarter le président Abdelaziz Bouteflika du pouvoir,

Dans un communiqué du ministère de la Défense, l'armée algérienne considère comme non authentique le communiqué de la présidence ayant annoncé lundi la démission d'Abdelaziz Bouteflika avant la fin de son mandat, le 28 avril. L'armée estime que ce communiqué n'émane pas du chef de l'Etat mais "d'entités non constitutionnelles et non habilitées", non nommément citées.

Plus d'un mois de contestations

Le 11 mars dernier, Abdelaziz Bouteflika avait fait savoir qu'il ne briguerait pas de cinquième mandat à la tête de l'Algérie. Il avait également décidé le report de l'élection présidentielle, qui devait se tenir le 18 avril. Le processus électoral est depuis gelé. La future élection présidentielle devait se tenir "dans le prolongement d'une conférence nationale" chargée de réformer le système politique et d'élaborer un projet de Constitution d'ici fin 2019. Cette nouvelle Constitution devrait être soumise à un référendum. Mais cette option impliquait que Bouteflika reste au pouvoir au-delà de l'expiration de son mandat et jusqu'à une date indéterminée.

Au pouvoir depuis 20 ans, le président Bouteflika est confronté depuis le 22 février à une contestation massive et inédite, réclamant son départ et celui de son entourage et plus largement celui du "système" au pouvoir.