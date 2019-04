Algérie : le président par intérim Abdelkader Bensalah promet des élections libres dans 90 jours

Le président par intérim de l'Algérie, Abdelkader Bensalah, a promis, ce mardi soir à la télévision nationale, un scrutin libre, "transparent et régulier" dans 90 jours. Sa nomination, plus tôt dans la journée, a déclenché de nouvelles manifestations dans le pays.

Le président algérien par intérim, Abdelkader Bensalah, s'est dit dans une allocution diffusée mardi soir à la télévision nationale déterminé à organiser des élections dans les 90 jours, comme le prévoit la constitution, promettant un scrutin présidentiel libre. Il a promis "un scrutin présidentiel transparent et régulier", suite à la démission d'Abdelaziz Bouteflika le 2 avril dernier.

"Nous sommes tenus de concourir, citoyens, classe politique et institutions de l'Etat, afin de réunir les conditions, toutes les conditions, d'un scrutin présidentiel transparent et régulier, dont nous serons tous les garants, un scrutin qui permettra à notre peuple d'exercer son choix libre et souverain", a-t-il déclaré.

Des milliers de manifestants à nouveau dans la rue

Dans la journée après la nomination de Bensalah, des milliers de manifestants s'étaient rassemblés dans le centre d'Alger pour dénoncer la désignation du président de la chambre haute du parlement, au poste de chef de l'Etat par intérim.