Angela Merkel a été réélue ce mercredi matin chancelière d'Allemagne, un quatrième mandat qu'elle entame affaiblie et avec six mois de retard, face aux défis du populisme et de la réforme de l'Union européenne.

Seulement neuf voix de plus que la majorité requise

Sur les 688 votes valables, 364 députés ont voté en sa faveur à bulletin secret. "J'accepte l'élection", a-t-elle dit. Mais, signe des difficultés auxquelles elle a été confrontée pour former une coalition, elle n'obtient que neuf voix de plus que la majorité requise de 355 voix, et surtout 35 de moins que sa majorité de 399 élus conservateurs et sociaux-démocrates.

L'essor historique de l'extrême droite

Son élection marque la fin d'un longue quête de majorité. Finalement, c'est la coalition sortante et mal-aimée réunissant la CDU/CSU d'Angela Merkel et le SPD qui est reconduite. Jamais depuis l'instauration de la démocratie, l'Allemagne n'avait eu besoin d'autant de temps pour se trouver un gouvernement. Angela Merkel devra diriger un pays bouleversé par l'essor historique de l'extrême droite : le parti Alternative pour l'Allemagne (AfD) est, depuis les législatives, la première force d'opposition du pays avec 92 députés. Ce mouvement a su capitaliser sur les déçus du centrisme de la chancelière et ceux outrés par sa décision, en 2015, d'accueillir des centaines de milliers de demandeurs d'asile.

Le dernier mandat de Merkel ?

Pour de nombreux observateurs, elle attaque donc probablement son dernier mandat. Certains lui prédisent même une fin prématurée, Merkel ayant été malmenée ces derniers mois jusque dans ses rangs conservateurs. Le SPD a prévu un bilan d'étape de la coalition dans 18 mois.