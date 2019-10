Allemagne : au moins deux morts dans une fusillade à Halle, le parquet antiterroriste saisi

Au moins deux personnes ont été tuées ce mercredi en pleine rue à Halle, une ville de l'est de l'Allemagne, dans une fusillade. Un des auteurs présumés a été interpellé. Le parquet antiterroriste allemand s'est saisi de l'enquête.

Une fusillade a fait au moins deux morts ce mercredi à Halle, une ville de l'est de l'Allemagne. Une personne a été arrêtée ont indiqué les forces de l'ordre sur leur compte Twitter et une opération de police est toujours en cours. Le parquet antiterroriste allemand s'est saisi de l'enquête.

La synagogue et un restaurant turc visés selon des témoins

Selon Max Privorozki, président de la communauté juive de Halle, les tirs ont notamment visé la synagogue. Il a précisé au Spiegel (en allemand) que les tireurs ont tenté d'entrer dans le lieu de culte où "70 à 80 personnes" étaient rassemblées pour la fête juive Yom Kippour, mais qu'ils en ont été empêchés par les mesures de sécurité.

Un restaurant turc aurait également été la cible de tirs d'après des témoins cités par l'AFP. "Un tireur portait un casque et des habits militaires" a raconté un homme qui était à l'intérieur, Conrad Rössler, sur la chaîne d'information NTV. "Il a jeté une grenade sur le local. La grenade s'est écrasée sur la porte et a explosé", a ajouté ce témoin, encore sous le choc.

"Plusieurs coups de feu ont été tirés. Les auteurs présumés se sont enfuis à bord d'un véhicule", a indiqué la police sans confirmer ces informations. Les habitants sont invités à "rester chez eux".

Une personne arrêtée

Une personne a été arrêtée selon la police. Tout le quartier a été bouclé et la gare de Halle a été fermée a indiqué la Deutsche Bahn, opérateur ferroviaire national, sur Twitter.

"Le ou les tireurs seraient en fuite en direction de Leipzig" selon le journal Bild cité par le correspondant de Radio France en Allemagne.

"C'est une terrible nouvelle de Halle et j'espère sincèrement que la police pourra attraper le ou les auteurs aussi vite que possible et qu'aucune autre personne ne sera en danger d'ici là", a réagi lors d'une conférence presse le porte-parole d'Angela Merkel, Steffen Seibert.

Cette attaque intervient quelques mois après le meurtre, en Hesse, de Walter Lübcke, un élu pro-migrants du parti conservateur de la chancelière Angela Merkel (CDU). Le principal suspect est un membre de la mouvance néonazie. Cette affaire a réveillé la crainte d'un terrorisme d'extrême droite dans le pays, à l'image de celui du groupuscule NSU, responsable de l'assassinat entre 2000 et 2007 d'une dizaine de migrants. À ce jour, les autorités ont recensé plus de 12.700 extrémistes de droite jugés dangereux.

Les autorités allemandes sont également sur le qui-vive après plusieurs attaques jihadistes ces dernières années. La plus meurtrière a été commise en décembre 2016, lorsqu'un Tunisien, Anis Amri, a foncé sur un marché de Noël de Berlin au volant d'un camion volé, tuant douze personnes.