Allemagne : Olaf Scholz élu chancelier, le pays tourne la page de l'ère Merkel

Deux mois et demi après les élections, le social-démocrate Olaf Scholz a été élu ce mercredi chancelier de l'Allemagne par les députés. Il ramène le centre-gauche au pouvoir, et referme définitivement les seize années de pouvoir d'Angela Merkel. Emmanuel Macron a salué son élection.

Deux mois et demi après les élections en Allemagne, le social-démocrate Olaf Scholz a été élu ce mercredi chancelier par les députés, ramenant le centre-gauche au pouvoir et refermant définitivement les seize années de l'ère Angela Merkel.

Sur les 736 élus du Bundestag issu du scrutin du 26 septembre, 395 ont voté pour Olaf Scholz, 303 contre et 6 se sont abstenus, lui permettant de devenir le neuvième chancelier de l'Allemagne d'après-guerre. Le président de la République fédérale, Frank-Walter Steinmeier lui a ensuite remis son "acte de nomination", marquant ainsi le début officiel de son mandat. Il a également prêté serment, avec son gouvernement, devant les députés.

Son élection ne faisait aucun doute : son Parti social-démocrate (SPD), arrivé en tête aux législatives, dispose d'une confortable majorité (206 sièges), avec ses deux nouveaux partenaires de coalition, les Verts (118 sièges) et les libéraux du FDP (92).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Après quatre mandats et 16 ans au pouvoir, Angela Merkel très applaudie

Ce vote marque le retrait d'Angela Merkel à l'issue de quatre mandats. Présente dans l'assemblée pour assister à l'élection de son successeur, elle a été longuement applaudie par les députés, la plupart debout, avant l'ouverture de la séance plénière. En réponse, Angela Merkel, masque sur le visage, les a salués de la main depuis la tribune d'honneur.

Emmanuel Macron salue l'élection d'Olaf Scholz et remercie Angela Merkel

Emmanuel Macron, qui recevra vendredi le nouveau chancelier, a salué son élection, et promis à Olaf Scholz d'écrire "la suite ensemble", "pour les Français, pour les Allemands, pour les Européens". Le président Français a également rendu hommage à la chancelière dans une vidéo publiée sur son compte Twitter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

De nombreux hommages à Angela Merkel

Angela Merkel, qui a reçu des hommages en cascade ces dernières semaines, quittera définitivement la chancellerie après une cérémonie de passation des pouvoirs dans l'après-midi avec Olaf Scholz, son adversaire politique mais aussi, jeu des alliances oblige, son ministre des Finances et vice-chancelier ces 4 dernières années. La dirigeante, au faîte de sa popularité il y a peu encore, met un terme à 31 ans de carrière politique.

Un gouvernement paritaire et inédit

Féministe convaincu, Olaf Scholz prendra à sa suite les rênes d'un gouvernement composé pour la première fois d'autant d'hommes que de femmes. Trois d'entre elles seront à la tête de ministères clés : les Affaires étrangères pour l'écologiste Annalena Baerbock, la Défense et l'Intérieur pour les deux sociales-démocrates Christine Lambrecht et Nancy Faeser. Inédit, le gouvernement le sera aussi dans sa composition politique. Il réunira en effet pour la première fois depuis les années 1950 trois partis : le SPD, les Verts et le Parti libéral-démocrate (FDP). Ces trois formations sont parvenues rapidement à s'accorder sur un programme qui fait la part belle à la protection du climat, la rigueur budgétaire et l'Europe.