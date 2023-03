Allemagne : plusieurs morts après une fusillade dans un centre de Témoins de Jéhovah

Des policiers et des secouristes en intervention à Hambourg, le 9 mars 2023

Un assaillant a ouvert le feu jeudi dans un centre des Témoins de Jéhovah à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, tuant plusieurs personnes, ont annoncé les autorités allemandes. Selon le premier bilan officiel chiffré, 8 personnes sont mortes dans la fusillade, dont "manifestement" le probable auteur des coups de feu.

ⓘ Publicité

Ce dernier a "tiré sur les participants à une manifestation par la communauté" a précisé la police, en ajoutant que d'autres personnes ont été blessées, "pour certaines d'entre-elles grièvement".

Plusieurs médias, dont le quotidien Bild, qui évoque un "bain de sang", affirment que la fusillade aurait fait sept morts et huit blessés graves. L'enquête tente maintenant d'établir le motif de l'attaque.

Un centre de Témoins de Jéhovah visé

Les forces de l'ordre "ont été appelées vers 21H15 pour signaler des coups de feu tirés dans le bâtiment" de trois étages, situé dans le quartier de Gross Borstel, au nord de la deuxième plus grande ville d'Allemagne, a rapporté un porte-parole de la police sur la chaîne NTV. Les forces d'intervention ont "pénétré très rapidement dans l'immeuble et y ont trouvé des morts et des blessés graves", selon ce porte-parole.

A l'intérieur, les agents ont également entendu un coup de feu "provenant de la partie supérieure de l'immeuble" et ont trouvé une autre personne, a poursuivi le porte-parole, soulignant "ne pas pouvoir encore donner d'indications" sur le mobile. "Le soir, il y avait une manifestation des Témoins de Jéhovah dans le bâtiment", a-t-il ajouté.

L'assaillant figurerait parmi les morts

Les policiers ont annoncé dans la nuit sur Twitter avoir découvert un corps "dans une maison paroissiale à Gross Borstel et nous pensons qu'il pourrait s'agir d'un auteur" des tirs. "À ce stade, on suppose qu'il n'y avait qu'un tireur", ont-ils précisé.

L'agence de presse allemande DPA avait indiqué plus tôt que les habitants du quartier d'Alsterdorf, dans le nord d'Hambourg, avaient reçu des alertes les appelant à rester chez eux sur leurs téléphones portables et que les rues avaient été fermées. L'Office fédéral de protection civile a levé dans la nuit, peu après 3 heures, l'alerte officielle de danger déclenchée en cas d'attaque pour dissuader les habitants de sortir de chez eux.

Emmanuel Macron a adressé vendredi matin "les condoléances de la France aux proches des victimes et à tous nos amis allemands".