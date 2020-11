Allemagne : un faux e-mail circule sur le déclenchement d'un niveau supérieur de la pandémie

Le gouvernement du Baden-Würtemberg alerte les habitants et frontaliers sur une Fake News qui circule depuis ce lundi. Un faux e-mail, qui utilise les armoiries du ministère régional, diffuse l'idée qu'un nouveau niveau de pandémie est déclenché.

Nouvel exemple de Fake News, cette fois de l'autre côté du Rhin. Un e-mail présumé du Premier ministre du Land du Baden-Würtemberg se propage ce lundi 9 novembre, indiquant que le gouvernement a déclaré un nouveau niveau de pandémie. "Ce mail est un faux" a prévenu le gouvernement.

"Tout le contenu est fictif", martèle le gouvernement. "Veuillez ne plus diffuser le courrier et vous fier uniquement à des sources fiables telles que nos sites Web et des médias réputés".

Le nombre de nouvelles infections quotidiennes a atteint un record en Allemagne ce samedi 7 novembre, à plus de 23.000 en 24h, portant le nombre de morts depuis le début de la pandémie à 11.226. Depuis une semaine, les restaurants, bars, cafés mais aussi tous les musées, théâtres, salles de sport ont fermé leurs portes pour quatre semaines.