Incendies en Amazonie : le G7 débloque une aide d'urgence de 20 millions de dollars

Le G7 a promis ce lundi, pendant le sommet de Biarritz, une aide d'urgence de 20 millions de dollars pour envoyer des canadairs afin de lutter contre les feux de forêts qui sévissent depuis le début de l'été.

Un plan de reforestation

En plus de la flotte aérienne, le G7 est tombé d'accord sur des aides à moyen terme destinées à la reforestation. Elles seront finalisées fin septembre lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Il faudra néanmoins l'accord du Brésil et faire un travail étroit avec les ONG et les populations locales.

Cette "initiative pour l'Amazonie" a été annoncée à l'issue d'une session du sommet du G7 dédiée à l'environnement, au cours de laquelle a été abordée la situation en Amazonie, source de vives inquiétudes sur le plan international.

Une priorité pour Emmanuel Macron

Le président français, Emmanuel Macron, a déclaré vouloir faire de la situation en Amazonie une des priorités du sommet de Biarritz. Samedi, il a appelé à "une mobilisation de toutes les puissances" pour lutter contre le feu et reboiser.

"Nous devons répondre à l'appel de la forêt qui brûle aujourd'hui en Amazonie de manière très concrète", a-t-il ajouté, après avoir mis en cause le président brésilien Jair Bolsonaro et sa gestion de la crise. Pour l'Élysée, Bolsonaro a menti quant à ses engagements en matière d’environnement. Sous la pression internationale, le Brésil est entré en action dimanche en envoyant deux avions ce dimanche en Amazonie.

Selon les derniers chiffres, 79.513 feux de forêt ont été répertoriés au Brésil depuis le 1er janvier, dont un peu plus de la moitié en Amazonie.