Ambassadeurs, contrat, engagements : le point sur la crise des sous-marins entre la France et les États-Unis

Emmanuel Macron et Joe Biden se sont entretenus au téléphone ce mercredi 22 septembre pour éclaircir la situation sur la grave crise diplomatique qui oppose la France et les États-Unis après l'annulation du contrat de vente de sous-marins à l'Australie.

Six jours après le début de la crise des sous-marins, Joe Biden et Emmanuel Macron se sont entretenus par téléphone ce mercredi 22 septembre. Cette discussion était très attendue pour tenter de trouver une issue à la crise diplomatique la plus grave entre les États-Unis et la France depuis le "non" français à la guerre d'Irak en 2003.

Cette crise a été déclenché par l'annulation mercredi dernier d'un contrat de vente de 12 sous-marins français à l'Australie. Ce contrat, signé en décembre 2016 et présenté comme "le contrat du siècle", s'élevait à 56 milliards d'euros. Leur fabrication devait démarrer en 2022, pour une première mise à l'eau en 2030. Des tensions sont apparus dès février 2021 lorsque Naval Group a été accusé en Australie de surcoûts par rapport au programme. Mais le 30 août, la France et l'Australie avaient réaffirmé "l'importance du programme des sous-marins du futur". Tout est finalement tombé à l'eau le 15 septembre quand l'Australie a annoncé se doter de sous-marins à propulsion nucléaire dans le cadre d'un nouveau partenariat avec les États-Unis et le Royaume-Uni.

Une rencontre en octobre pour rétablir la confiance entre la France et les États-Unis

L'annulation de ce contrat a provoqué une grave crise de confiance entre la France, les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a fustigé "un coup dans le dos" de la part de l'Australieet une décision "brutale" du président américain Joe Biden, comparant sa méthode à celle de son prédécesseur Donald Trump. "Il y a eu mensonge, il y a eu duplicité, il y a eu rupture majeure de confiance, il y a eu mépris donc ça ne va pas entre nous", avait-il ajouté.

Lors de leur entretien téléphonique, Emmanuel Macron et Joe Biden sont convenus que "des consultations ouvertes entre alliés" auraient "permis d'éviter cette situation". "Le président Biden a fait part de son engagement durable à ce sujet", ajoutent-ils dans un communiqué commun. Les deux dirigeants ont décidé de se retrouver "à la fin du mois d'octobre" en Europe, où le président américain est attendu pour participer au G20 à Rome les 30 et 31, puis à la COP-26 début novembre à Glasgow. D'ici là, ils lanceront "un processus de consultations approfondies visant à mettre en place les conditions garantissant la confiance".

Retour de l'ambassadeur français aux États-Unis

Cette crise diplomatique a surtout été marquée par le rappel des ambassadeurs français aux Etats-Unis et en Australie. Une décision sans précédent vis-à-vis de deux alliés historiques.

Emmanuel Macron a annoncé à l'issue de son entretien avec Joe Biden avoir décidé que l'ambassadeur de France retournerait à Washington "la semaine prochaine" et travaillerait "alors en lien étroit avec des hauts fonctionnaires américains" pour rétablir la confiance entre les deux pays.

La stratégie de défense au cœur de la crise

Mais la crise des sous-marins n'est que le reflet de divergences plus larges entre les États-Unis et l'Europe dans le domaine de la stratégie militaire et géopolitique. La crise a en effet ouvert un débat en France, mais aussi dans d'autres pays de l'UE, sur la nécessité d'accélérer vers une plus grande souveraineté européenne en matière de défense pour s'affranchir du parapluie américain.

Dans le communiqué commun, Joe Biden juge "nécessaire que la défense européenne soit plus forte et plus performante" pour contribuer à la sécurité transatlantique et compléter "le rôle de l'Otan".

Des relations tendues avec le Royaume-Uni

La nouvelle alliance - appelée AUKUS - nouée entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni a aussi secoué les relations diplomatiques entre Paris et Londres. Jean-Yves Le Drian avait taclé les Britanniques en ironisant sur "leur opportunisme permanent" et en qualifiant la Grande-Bretagne de "cinquième roue du carrosse" dans cette affaire.

Ce mercredi, le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé la France à se ressaisir. "Donnez-moi un break" (laissez-moi souffler) sur cette affaire, a-t-il ajouté. Il a par ailleurs affirmé que le partenariat AUKUS n'était "pas exclusif" et n'essayait "pas d'exclure qui que ce soit".

Des discussions entre Naval Group et l'Australie autour des compensations

C'est aussi ce qu'a défendu le Premier ministre australien Scott Morrison mardi en assurant que leur nouvelle alliance militaire "s'étendait" à d'autres alliés. L'Australie tente d'apaiser la colère française. Par ailleurs, l'ambassadrice australienne en France est attendue à Cherbourg la semaine prochaine pour faire un point sur les relations entre la ville où est implantée la production des sous-marins de Naval Group et l'Australie. Les répercussions sont nombreuses pour les sites du groupe à Cherbourg, Lorient et Brest. Plusieurs dizaines d'emplois risquent d'être menacés.

Car outre les relations diplomatiques, la question de la réparation est en jeu. Naval Group compte discuter avec Canberra "dans un esprit constructif". Ce n'est pas tant un préjudice économique qu'un "manque à gagner potentiel" et un rude coup à l'image de l'industriel qui sont en jeu, a expliqué un porte-parole de Naval Group à l'AFP. Seules les phases initiales des contrats étaient en cours et les factures avaient été payées, selon Naval Group. La presse australienne a évoqué une indemnisation potentielle de 400 millions de dollars, soit près de 250 millions d'euros.