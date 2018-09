En novembre 2017, Amiens a été désignée capitale européenne de la jeunesse pour 2020. Pendant deux jours, la ville organise des conférences et des ateliers pour préparer l'échéance et recueillir les idées des habitants.

Amiens, France

Deux jours de conférences pour poser les fondations d'une année un peu spéciale pour la ville d'Amiens : elle sera capitale européenne de la jeunesse en 2020. C'est la première ville française à avoir décroché ce titre. Jeudi 20 et vendredi 21 septembre 2015, des bénévoles, des élus, des associatifs, des citoyens et des membres de l'organisation vont se retrouver Quai de l'innovation pour échanger sur les thèmes qui touchent les jeunes amiénois et qui seront au cœur de l’événement en 2020 : emploi, insertion, solidarité, vie citoyenne, citoyenneté européenne, séjours à l'étranger, etc.

Margaux Delétré, adjointe au maire d'Amiens chargée de la jeunesse, était l'invitée de France Bleu Picardie. Elle espère qu'un maximum de monde participera à ces assises de la jeunesse : "Ces assises sont ouvertes à tous et gratuites. Pendant ces deux jours, on expliquera la projet de capitale européenne de la jeunesse, mais on veut aussi y associer tous les amiénois, qu'ils soient acteurs associatifs, culturels, sportifs, institutionnels, économiques ou éducatifs. Nous avons constaté que les politiques jeunesse sont arrivées à bout et que les difficultés des jeunes ne s'améliorent pas d'année en année. Nous allons donc monter un projet et qui va permettre de _travailler sur les problématiques qui touchent les jeunes_. Grâce à ce titre de capitale européennne de la jeunesse, nous allons aussi mettre la ville d'Amiens sous le feu des projecteurs pendant toute l'année 2020."

Les assises de la jeunesse ont lieu ces 20 et 21 septembre entre 9h et 18h au Quai de l'innovation à Amiens. Entrée libre et gratuite. L'interview de Margaux Delétré est à réécouter ici.